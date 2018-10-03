Ср, 3.10.2018
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Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 1407

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ФОТО: TATAN SYUFLANA/TT NYHETSBYRÅN

В Индонезии в результате серии землетрясений с последующим цунами и извержением вулкана погибли по меньшей мере 1407 человек. Об этом в среду, 3 октября, сообщает АР.

Представитель национальной службы безопасности Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что 519 тел были похоронены.

Землетрясение магнитудой 7,5 баллов и вызванное им цунами опустошили город Палу и близлежащие общины в центральной провинции Сулавеси.

Ранее сообщалось о 1347 жертвах землетрясения в Индонезии.

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