Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 1407
3 октября 2018, 12:49
В Индонезии в результате серии землетрясений с последующим цунами и извержением вулкана погибли по меньшей мере 1407 человек. Об этом в среду, 3 октября, сообщает АР.
Представитель национальной службы безопасности Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что 519 тел были похоронены.
Землетрясение магнитудой 7,5 баллов и вызванное им цунами опустошили город Палу и близлежащие общины в центральной провинции Сулавеси.
Ранее сообщалось о 1347 жертвах землетрясения в Индонезии.