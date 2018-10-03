Названа причина обысков на "Ригас сатиксме"

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила агентству ЛETA, что после рассмотрения полученных по так называемому уголовному делу о нанотехнологиях РС сведений 3 мая 2018 года было принято решение о разделении уголовного процесса и начале нового уголовного процесса о возможном мошенничестве в крупном размере.

Новый уголовный процесс был передан для расследования Управлению по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Следователь провел в рамках этого процесса обыски, сообщила она, посоветовав с вопросами обращаться в УБЭП.

В пресс-службе Госполиции расследование этого дела агентству ЛETA не прокомментировали.

Обыск 1 октября проводился в офисе РС на ул. Вестиенас, 35.

Как сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане, сотрудники полиции прибыли на предприятие в 10.00. Обыск проводился в отдельных кабинетах, но никакие документы, инвентарь или другие предметы не изымались.

У нескольких сотрудников РС взята подписка о неразглашении.

Как сообщалось, прокуратура по расследованию финансово-экономических преступлений по так называемому уголовному делу о нанотехнологиях РС привлекла к уголовной ответственности четырех человек. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах в организованной группе.

Следствие установило, что организованная группа в 2012 году инициировала процедуру закупки нанотехнологических химических средств предприятием и добилась, чтобы в конкурсе участвовали выбранные ею претенденты.

Согласовав предварительно ценовое предложение, победитель тендера получил возможность в 2013 году поставить муниципальному предприятию выдаваемые за нанотехнологические химические вещества, которых не было в распоряжении участвовавших в сделке предприятий.

Доказательства свидетельствуют о том, что в мошеннических целях были подделаны накладные и этикетки, чтобы этот товар был принят.

Организованная группа успешно реализовала мошенничество в рамках одного договора и решила повторить его по аналогичной схеме. Это делалось в течение всего 2014 года при небольших изменениях состава участников организованной группы.

Полиция считает, что эти преступные деяния нанесли РС ущерб в размере более 700 тыс. евро, и просит предъявить обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или организованной группой лиц. За это преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок от двух до 10 лет.