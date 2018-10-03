Названа причина обысков на "Ригас сатиксме"

Госполиция провела обыск на предприятии "Ригас сатиксме" (РС) в рамках уголовного процесса, выделенного из находящегося в делопроизводстве прокуратуры так называемого уголовного дела о нанотехнологиях РС, подтвердили агентству ЛETA в прокуратуре.
Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила агентству ЛETA, что после рассмотрения полученных по так называемому уголовному делу о нанотехнологиях РС сведений 3 мая 2018 года было принято решение о разделении уголовного процесса и начале нового уголовного процесса о возможном мошенничестве в крупном размере.
Новый уголовный процесс был передан для расследования Управлению по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Следователь провел в рамках этого процесса обыски, сообщила она, посоветовав с вопросами обращаться в УБЭП.
В пресс-службе Госполиции расследование этого дела агентству ЛETA не прокомментировали.
Обыск 1 октября проводился в офисе РС на ул. Вестиенас, 35.
Как сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане, сотрудники полиции прибыли на предприятие в 10.00. Обыск проводился в отдельных кабинетах, но никакие документы, инвентарь или другие предметы не изымались.
У нескольких сотрудников РС взята подписка о неразглашении.
Как сообщалось, прокуратура по расследованию финансово-экономических преступлений по так называемому уголовному делу о нанотехнологиях РС привлекла к уголовной ответственности четырех человек. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах в организованной группе.
Следствие установило, что организованная группа в 2012 году инициировала процедуру закупки нанотехнологических химических средств предприятием и добилась, чтобы в конкурсе участвовали выбранные ею претенденты.
Согласовав предварительно ценовое предложение, победитель тендера получил возможность в 2013 году поставить муниципальному предприятию выдаваемые за нанотехнологические химические вещества, которых не было в распоряжении участвовавших в сделке предприятий.
Доказательства свидетельствуют о том, что в мошеннических целях были подделаны накладные и этикетки, чтобы этот товар был принят.
Организованная группа успешно реализовала мошенничество в рамках одного договора и решила повторить его по аналогичной схеме. Это делалось в течение всего 2014 года при небольших изменениях состава участников организованной группы.
Полиция считает, что эти преступные деяния нанесли РС ущерб в размере более 700 тыс. евро, и просит предъявить обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или организованной группой лиц. За это преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок от двух до 10 лет.
Полученные мошенническим путем деньги затем были легализованы, что дополнительно инкриминируется части подозреваемых. За это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет.