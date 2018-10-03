Жуткая вонь и сгнившая до ребер грудь: как жители Эстонии "лечатся" альтернативными методами

Нымм вспомнил и третью, не менее печальную историю, но со счастливым концом. А именно – несколько лет назад одна пара вызвала скорую к своему больному сахарным диабетом ребенку, находящемуся в критическом состоянии: его мать из-за веры в альтернативную медицину отказалась лечить его инсулином, пишет Postimees.

"Когда я приехал к ребенку, он был в состоянии агонии – в глубоком помрачении сознания, высохший, обессилевший от одышки ребенок школьного возраста, крайне худой, без видимой жировой ткани, маленького роста для своего возраста. Сахар в его крови оказался настолько высоким, что его не смог измерить глюкометр скорой помощи. Мы доставили его в отделение интенсивного лечения, где удалось спасти его жизнь. Позже я слышал, что его матерью занялись Служба защиты детей и Социальный департамент", - написал Нымм.

У врача из Центра Кивимяэ Кармен Йоллер тоже есть опыт с пациентами, лечившимися альтернативными средствами. Она вспоминает пациентку – женщину за 50, - у которой на лопатке была язва уже несколько десятилетий. По словам врача, женщина лечила ее различными растительными средствами.

"Со временем эта язва стала увеличиваться. От нее шел очень резкий запах. В конце концов пациентка согласилась мне ее показать. Диаметр язвы был 20-25 см, а на дне виднелась разлагающаяся лопатка. Такой язвенный рак кожи я раньше видела только в старых учебниках", - описала семейный врач.

Йоллер направила пациентку на консультацию к хирургу, по оценке которого, для спасения жизни пациентки было необходимо ампутировать руку вместе с плечевым суставом и лопаткой. Пациентка от этого отказалась. Биопсия показала, что это была доброкачественная опухоль – базалиома. Она уничтожает организм, постепенно распространяясь и повреждая ткани, но после удаления никогда не возвращается.