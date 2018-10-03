Жуткая вонь и сгнившая до ребер грудь: как жители Эстонии "лечатся" альтернативными методами

"Моими пациентками были две женщины с разницей в возрасте в четыре-пять лет. Обе лечили рак груди альтернативными методами. Одна из них работала учителем в школе. Обеих в итоге привезли на скорой в отделение экстренной медицины, их грудь сгнила до ребер, невыносимый запах чувствовался даже на расстоянии четырех-пяти метров. У обеих было множество метастазов", - рассказал в социальных сетях заведующий отделением экстренной медицины Клиники Тартуского университета Куйдо Нымм. Обе женщины признались, что искали помощи в альтернативной медицине и к врачам не обращались.
Нымм вспомнил и третью, не менее печальную историю, но со счастливым концом. А именно – несколько лет назад одна пара вызвала скорую к своему больному сахарным диабетом ребенку, находящемуся в критическом состоянии: его мать из-за веры в альтернативную медицину отказалась лечить его инсулином, пишет Postimees.
"Когда я приехал к ребенку, он был в состоянии агонии – в глубоком помрачении сознания, высохший, обессилевший от одышки ребенок школьного возраста, крайне худой, без видимой жировой ткани, маленького роста для своего возраста. Сахар в его крови оказался настолько высоким, что его не смог измерить глюкометр скорой помощи. Мы доставили его в отделение интенсивного лечения, где удалось спасти его жизнь. Позже я слышал, что его матерью занялись Служба защиты детей и Социальный департамент", - написал Нымм.
У врача из Центра Кивимяэ Кармен Йоллер тоже есть опыт с пациентами, лечившимися альтернативными средствами. Она вспоминает пациентку – женщину за 50, - у которой на лопатке была язва уже несколько десятилетий. По словам врача, женщина лечила ее различными растительными средствами.
"Со временем эта язва стала увеличиваться. От нее шел очень резкий запах. В конце концов пациентка согласилась мне ее показать. Диаметр язвы был 20-25 см, а на дне виднелась разлагающаяся лопатка. Такой язвенный рак кожи я раньше видела только в старых учебниках", - описала семейный врач.
Йоллер направила пациентку на консультацию к хирургу, по оценке которого, для спасения жизни пациентки было необходимо ампутировать руку вместе с плечевым суставом и лопаткой. Пациентка от этого отказалась. Биопсия показала, что это была доброкачественная опухоль – базалиома. Она уничтожает организм, постепенно распространяясь и повреждая ткани, но после удаления никогда не возвращается.
"Если бы операцию сделали сразу, как только появилась язва, от нее остался бы лишь крошечный шрам, операцию можно было сделать даже под местной анестезией. Эту женщину в конце концов убило именно альтернативное лечение. Но это был ее осознанный и очень твердый выбор", - сказала Йоллер.