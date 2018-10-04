Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Британца спасли из рабства: он прожил в сарае 40 лет

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

В английском графстве Камбрия спасли 58-летнего мужчину, которого десятилетиями удерживали в рабстве. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, британца освободили во время рейда, проведенного неподалеку от города Карлайл. Мужчину вызволили из разваливающегося маленького зеленого сарая, где он, вероятно, проживал в течение четырех десятков лет — со своего 18-летия. Вся имевшаяся в помещении обстановка — стул, телевизор, спальное место практически на полу и обогреватель.

В настоящее время жертву осматривают медики, специалисты также изучают его психическое состояние. По подозрению в рабовладении арестован 79-летний британец.

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