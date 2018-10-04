Британца спасли из рабства: он прожил в сарае 40 лет
4 октября 2018, 7:30
В английском графстве Камбрия спасли 58-летнего мужчину, которого десятилетиями удерживали в рабстве. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, британца освободили во время рейда, проведенного неподалеку от города Карлайл. Мужчину вызволили из разваливающегося маленького зеленого сарая, где он, вероятно, проживал в течение четырех десятков лет — со своего 18-летия. Вся имевшаяся в помещении обстановка — стул, телевизор, спальное место практически на полу и обогреватель.
В настоящее время жертву осматривают медики, специалисты также изучают его психическое состояние. По подозрению в рабовладении арестован 79-летний британец.