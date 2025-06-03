Видео В пожаре в частном доме в Юрмале погиб человек

Во второй половине дня в понедельник, 2 июня, в Юрмале вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место спасатели столкнулись с нехваткой человеческих ресурсов, а сам дом оказался до отказа заставлен бытовыми вещами, сообщает программа Degpunktā.
Пожар произошел в юрмальском районе Вайвари - горел кирпичный двухэтажный жилой дом на площади 170 квадратных метров. Вызов поступил около 15:30 от соседа, который заметил возгорание в соседнем доме.
По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение, были видны пламя и дым.
Спасатели немедленно приступили к обследованию здания и началу тушения. Во время обследования дома был обнаружен один погибший человек.
Как во время осмотра здания, так и в ходе тушения пожара спасатели столкнулись с рядом трудностей. Одним из препятствий при прибытии была нехватка персонала, а также то, что дом был сильно захламлен различными предметами и вещами, что затрудняло проведение поисковых работ.
Соседним зданиям ничего не угрожало - пламя распространилось с первого этажа на пристройку и затем на крышу самого дома.
В качестве возможной причины пожара рассматривается неправильное использование системы отопления - либо вопреки указаниям производителя, либо с нарушением правил безопасности. Пожар был ликвидирован незадолго до восьми вечера.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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