Видео В пожаре в частном доме в Юрмале погиб человек

Пожар произошел в юрмальском районе Вайвари - горел кирпичный двухэтажный жилой дом на площади 170 квадратных метров. Вызов поступил около 15:30 от соседа, который заметил возгорание в соседнем доме.

По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение, были видны пламя и дым.

Спасатели немедленно приступили к обследованию здания и началу тушения. Во время обследования дома был обнаружен один погибший человек.

Как во время осмотра здания, так и в ходе тушения пожара спасатели столкнулись с рядом трудностей. Одним из препятствий при прибытии была нехватка персонала, а также то, что дом был сильно захламлен различными предметами и вещами, что затрудняло проведение поисковых работ.

Соседним зданиям ничего не угрожало - пламя распространилось с первого этажа на пристройку и затем на крышу самого дома.

В качестве возможной причины пожара рассматривается неправильное использование системы отопления - либо вопреки указаниям производителя, либо с нарушением правил безопасности. Пожар был ликвидирован незадолго до восьми вечера.

Видео: Сюжет программы Degpunktā