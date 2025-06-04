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Лишение гражданства за поддержку России: пригодилась ли новая норма?

Паспорт. Фото иллюстративное.

В апреле 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, в Закон о гражданстве были внесены поправки, которые позволяют лишать гражданства Латвии людей, оказывающих "значительную поддержку" стране-агрессору. TVNET+ выяснил, часто ли применяется эта норма.

Данные Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) свидетельствуют, что в последние годы число людей, лишившихся гражданства Латвии, увеличивается.

Вместе с последними поправками сейчас в статье 24 Закона о гражданстве прописано пять причин, по которым можно потерять латвийское гражданство:

  1. Если лицо получило гражданство
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