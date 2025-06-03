Оппозиционер победил на президентских выборах в Южной Корее

На внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён. За него проголосовали 49,2 процента избирателей, заявила Национальная избирательная комиссия в Сеуле утром в среду, 4 июня, по местному времени по итогам подсчета 96,74 процента избирательных бюллетеней.

Его основной соперник от консервативной "Силы народа" Ким Мун Су получил поддержку 41,4 процента проголосовавших и признал свое поражение. "Я смиренно приму решение народа", - заявил он журналистам и поздравил победившего кандидата.

Как только Национальная избирательная комиссия подтвердит результаты голосования, Ли Чжэ Мён займет пост президента. По всей вероятности, это произойдет уже утром 4 июня, отмечает агентство AFP. Явка избирателей на 21-х выборах президента Южной Кореи составила 79,4 процента, что стало наиболее высоким результатом с 1997 года.

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