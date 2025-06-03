Оппозиционер победил на президентских выборах в Южной Корее

Кандидат от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён набрал почти 50 процентов голосов на досрочных президентских выборах в Южной Корее, объявленных после отстранения предыдущего главы государства.
На внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён. За него проголосовали 49,2 процента избирателей, заявила Национальная избирательная комиссия в Сеуле утром в среду, 4 июня, по местному времени по итогам подсчета 96,74 процента избирательных бюллетеней.
Его основной соперник от консервативной "Силы народа" Ким Мун Су получил поддержку 41,4 процента проголосовавших и признал свое поражение. "Я смиренно приму решение народа", - заявил он журналистам и поздравил победившего кандидата.
Как только Национальная избирательная комиссия подтвердит результаты голосования, Ли Чжэ Мён займет пост президента. По всей вероятности, это произойдет уже утром 4 июня, отмечает агентство AFP. Явка избирателей на 21-х выборах президента Южной Кореи составила 79,4 процента, что стало наиболее высоким результатом с 1997 года.
Внеочередные выборы после импичмента Юн Сок Ёлю
Досрочные президентские выборы в Южной Корее состоялись после того, как в конце 2024 года был отстранен от исполнения обязанностей занимавший пост главы государства Юн Сок Ёль. 3 декабря он на фоне бюджетных разногласий неожиданно объявил о введении в стране военного положения, мотивировав это "антигосударственной деятельностью" оппозиции. Однако парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его.
После этого Юну был объявлен импичмент, а и.о. президента стал глава правительства Хан Док Су. Однако 27 декабря парламент объявил импичмент и ему. Поводом для этого стал отказ Хана назначить еще трех судей в Конституционный суд страны, чтобы тот смог окончательно утвердить отстранение Юна. После этого обязанности президента страны временно исполнял заместитель премьера, министр финансов Чхве Сан Мок. В отношении отстраненного президента ведется расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.
На предыдущих президентских выборах в 2022 году Ли проиграл Юну с минимальным отрывом менее 1 процентного пункта, напоминает агентство "Рёнхап".
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