Уборщик нашел набитый деньгами пакет и вернул его владельцу

Ли Ман обнаружил пакет с деньгами утром во время уборки одной из улиц в округе Хайкоу на острове Хайнань. Находка была подозрительно тяжелой, и уборщик решился открыть ее. Внутри находились банкноты по 100 юаней.

«Я подумал, что, должно быть, кто-то обронил пакет и сейчас очень переживает по этому поводу. Я должен был вернуть его владельцу», — рассказал мужчина.

Он отнес сверток в полицию, где сотрудники начали расследование, основываясь на данных из квитанций, которые лежали с деньгами. Оказалось, что крупная сумма принадлежала местному бизнесмену. На поиск и возврат потерянного у полиции ушло менее двух часов.

Оказалось, что наличные выкинул один из уборщиков в компании бизнесмена, приняв их за мусор. Владелец денег предложил Ли Ману в качестве награды 20 тысяч юаней, что равняется среднему годовому жалованью уборщика. Мужчина предпочел не принимать деньги, поскольку был уверен, что сделал то, что должен был, передает Lenta ru.