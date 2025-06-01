"Мне его не жаль": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену в связи с диагностированным у него раком

Издание отмечает, что в пятницу, 30 мая, в своей речи в Овальном кабинете Трамп назвал Байдена "немного неполноценным человеком".

"Он (Байден – прим. ред.) всю свою жизнь был умеренным человеком. Не мудрый человек, но, позвольте вам сказать, немного злобный человек. Если вам его жаль, не надо его жалеть, потому что он несовершенный. То, что он делал со своим политическим противником и со всеми людьми, которых он задел... Байден причинил боль многим людям, поэтому мне его не жаль", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп и некоторые другие республиканцы, в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, на прошлой неделе говорил о том, что Байден скрывал свой диагноз от общественности.

Пресс-представитель бывшего президента США Крис Мигер опроверг эти обвинения. Он рассказал, что Байдену последний раз скрининг-тест был проведен в 2014 году и что ранее рак предстательной железы не диагностировали.

18 мая этого года стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который нуждался в дальнейшем обследовании.

Уже 19 мая Байден впервые прокомментировал свой диагноз. Он поблагодарил тех, кто поддерживает его и его семью.

В конце мая Байден впервые после установки диагноза выступил публично. Он произнес речь на мероприятии в день памяти в парке ветеранов в городе Нью-Касл, штат Делавэр.