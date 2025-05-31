ВИДЕО Украинские десантники снова взяли пленных на территории России

Украинские десантники вновь захватили в плен российских военнослужащих на территории Курской области России. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Украины на своей странице в социальной сети Facebook. Операция была проведена совместно с другими украинскими подразделениями, дислоцированными поблизости.
"В своих частях на территории Российской Федерации эти военнослужащие подвергались жестокому обращению, психологическому давлению и угрозам", - говорится в публикации командования. Также отмечается, что захваченным военнослужащим оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее, 25 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже заявлял, что в рамках Курской операции украинским войскам удалось взять в плен 971 российского военного. Эти российские военнослужащие могут быть использованы Украиной для дальнейших обменов на своих солдат и мирных жителей, все еще находящихся в плену на территории России.
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