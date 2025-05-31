ВИДЕО Украинские десантники снова взяли пленных на территории России

"В своих частях на территории Российской Федерации эти военнослужащие подвергались жестокому обращению, психологическому давлению и угрозам", - говорится в публикации командования. Также отмечается, что захваченным военнослужащим оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее, 25 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже заявлял, что в рамках Курской операции украинским войскам удалось взять в плен 971 российского военного. Эти российские военнослужащие могут быть использованы Украиной для дальнейших обменов на своих солдат и мирных жителей, все еще находящихся в плену на территории России.