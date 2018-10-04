Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Кейт Хадсон стала мамой в третий раз Это девочка!

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Кейт Хадсон

ФОТО: Jordan Strauss/AP/Scanpix

В апреле этого года 39-летняя Кейт Хадсон подтвердила домыслы фанатов о том, что ждет ребенка. На днях же актриса сообщила подписчикам в Instagram, что у нее родилась дочь, пишет Woman.ru.

В декабре прошлого года Кейт Хадсон подтвердила, что встречается с Дэнни Фудзикавой. Актриса и бизнесмен, которые до начала романа были знакомы 15 лет, долгое время не афишировали свои отношения. А позже звезда рассказывала, что никогда и подумать не могла о том, что влюбится в сводного брата своих лучших подруг, ведь он на семь лет ее младше.

Хадсон считала, что это большая разница в возрасте. Весной этого года Кейт неожиданно пропала из соцсетей.

Поклонники гадали, почему актриса крайне редко стала публиковать фото в Instagram. Оказалось, что Хадсон, которую мучил токсикоз, скрывала свою беременность.

В апреле Кейт объявила, что ждет девочку, и вот 2 октября она родила дочь, которую назвали Ронни Роуз. Правда, сообщила об этом актриса лишь 4 октября,  добавив, что она и ее малышка чувствуют себя хорошо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

She’s here 💕

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Фанаты уже поздравляют Кейт с пополнением в семействе. Напомним, у Хадсон есть старшие сыновья: Райдер, которого она родила от бывшего мужа Криса Робинсона, и Бингем, появившийся на свет в отношениях с Мэттью Беллами.

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