Пт, 5.10.2018
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Пограничники в Латгале задержали нелегальных иммигрантов из Вьетнама

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Пограничники

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийские пограничники в четверг задержали в Латгале нелегальных иммигрантов из Вьетнама, сообщили агентству ЛETA в Госпогранохране.

В сотрудничестве с российскими пограничниками во время совместной операции на дороге Ополье-Лудза в селе Диланы были задержаны четверо граждан Вьетнама и один гражданин России, ранее незаконно пересекшие государственную границу.

В установленном межгосударственными договорами порядке нарушители были переданы российским властям.

В этом году задержан 171 нарушитель границы, в том числе 141 вьетнамский гражданин. В прошлом году за незаконное пересечение зеленой границы было задержано 104 гражданина третьих стран, в основном Вьетнама.

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