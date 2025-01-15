Видео Достойная фильма погоня в центре Риги. Водитель получил впечатляющий штраф

В 21:00 во вторник, 14 января, стражи порядка заметили на улице Бривибас автомобиль Audi, относительно которого была получена информация, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские подъехали к автомобилю и включили звуковые и световые сигналы, водитель Audi попытался сбежать.

Во время бегства водитель нарушил ряд правил дорожного движения, в том числе превысил разрешенную скорость движения - в месте, где разрешена скорость 50 км/ч, он ехал 101 км/ч. Кроме того, водитель Audi неоднократно не остановился на запрещающий сигнал светофора. Погоня продолжалась до бульвара Аспазияс, где водитель врезался в припаркованный для стоянки автомобиль.

Стражи порядка выяснили, что автомобилем управлял молодой человек 2002 года рождения, у которого не было прав, однако он был трезв. Нужно отметить, что в машине была и пассажирка, безопасности которой водитель угрожал своими действиями.

Всего за различные нарушения Госполиция начала 11 административных процессов, в том числе за превышение скорости, игнорирование запрещающего сигнала светофора, нарушение правил обгона, несоблюдение требований дорожных знаков, езду на автомобиле без обязательной страховки, неподчинение законным требованиям стражей порядка остановить транспортное средство (бегство), совершение ДТП и езду без прав. Общая сумма штрафов в данный момент составляет 3595 евро.

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