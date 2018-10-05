Расходы партий на предвыборную агитацию не превысили лимит

За день до выборов в парламент партии истратили на предвыборную агитацию 2 136 091 евро, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).
До 5 октября "Согласие" декларировало договорные обязательства по агитации на 506 334 евро, Союз "зеленых" и крестьян - на 482 713 евро, "Новое Единство" - на 344 000 евро, партия "Для развития/За!" - на 97 077 евро.
Партия "KPV LV" декларировала расходов на 112 526 евро, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - на 99 391 евро, Новая консервативная партия - на 82 188 евро, Латвийское объединение регионов - на 56 221 евро, Русский союз Латвии - на 55 856 евро.
Декларированные обязательства других партий не превышают 33 тыс. евро.
В основном партии размещали наружную рекламу, рекламировались в социальных сетях, на радио и в прессе. По сравнению с предыдущими выборами меньше агитации было на телевидении, так как агитация на телевидении была прекращена уже с 6 сентября.