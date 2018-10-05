Пт, 5.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Саудовской Аравии посреди шоссе обнаружили кровать с трупом под одеялом

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ФОТО: AP/Scanpix

Полиция Саудовской Аравии вечером в четверг, 4 октября, обнаружила посреди шоссе в долине Талиа кровать, на которой под одеялом находилось тело мужчины, передает Akhabaar24.com со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в 11 километрах от административного центра провинции Асир города Абха.

По данным полиции, после осмотра полицейские и судмедэксперты пришли к выводу, что тело принадлежит нелегальному мигранту, которого убили выстрелом из пулемета, передает Gazeta ru.

Представитель правоохранителей добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, разыскиваются виновные в преступлении.

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