Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца. На время ремонта

Стоимость работ предварительно оценивается почти в 500 миллионов долларов. В ходе реновации будет полностью сменена электропроводка, которая в любой момент может стать источником пожара, а также система отопления, грозившая дворцу потопом.

Собственно, работы по благоустройству Букингемского дворца уже начались в апреле прошлого года, однако в пятницу представитель королевы официально объявил о сроках поведения ремонта: его планируется завершить к 2027 году.

Ремонт Букингемского дворца оценили в 460 млн долларов

Работы будут вестись таким образом, чтобы как можно меньше нарушать сложившийся уклад жизни 92-летней королевы и ее супруга принца Филипа, которому 97 лет. И все же в 2025 году им придется на пару лет покинуть свои апартаменты в северном крыле дворца.

"Королева - чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце, - сообщил журналистам на условиях анонимности один из высокопоставленных придворных. - Она сама сказала: дайте мне знать, когда захотите, чтобы я съехала", сообщает BBC.

К настоящему времени во дворце уже сменили три километра старой электропроводки, и сейчас идут работы по вывозу содержимого знаменитого Восточного крыла.

Именно он является официальным фасадом дворца и там расположен балкон, на котором по торжественным случаям появляется королевская семья.

На будущей неделе сбоку от здания будут возведены временные помещения для 200 подрядчиков.