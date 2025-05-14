Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Это уже 17-й пакет санкций, который официально планируется утвердить во вторник.

Новый пакет мер включает санкции примерно против 200 судов так называемого "теневого флота", который используется Россией для обхода ограничений на экспорт нефти.

Кроме того, санкции затронут компании из третьих стран, которые поставляют продукцию для российской армии. Среди таких государств названы Вьетнам, Сербия и Турция.

Одновременно несколько десятков российских чиновников попадут в санкционный список, в котором уже находятся более 2400 физических лиц и организаций. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз.

В рамках нового пакета ЕС также введет санкции против российских граждан, причастных к кибератакам, нарушениям прав человека и актам саботажа на территории Европы.

Представители ЕС признают, что эта санкционная волна является относительно ограниченной по сравнению с предыдущими, поскольку блоку становится все сложнее находить консенсус по конкретным мерам воздействия.

Однако лидеры стран ЕС уже предупредили Россию о введении более масштабных санкций в случае, если Москва не согласится на предложенное США 30-дневное перемирие.

Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц отдельно предупредил Россию, что Евросоюз введет дополнительные санкции, если на этой неделе не будет достигнут реальный прогресс на пути к миру в Украине.