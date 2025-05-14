Пожилая женщина въехала на машине на детскую площадку в Бабите

В среду, 14 мая, в Бабите автомобиль, за рулем которого находилась пожилая женщина, въехал в сетчатую конструкцию на детской игровой площадке, сообщили в Госполиции.
Авария произошла около 11:00. Женщина 1938 года рождения за рулем автомобиля Honda двигалась по аллее Лиепу, съехала с дороги и выехала на детскую площадку.
В результате инцидента никто не пострадал. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.
В полиции подчеркнули, что женщина не находилась под воздействием алкогольного опьянения.
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