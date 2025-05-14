Ср, 14.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Пожилая женщина въехала на машине на детскую площадку в Бабите

Детская площадка.
Детская площадка. Фото: Shutterstock

В среду, 14 мая, в Бабите автомобиль, за рулем которого находилась пожилая женщина, въехал в сетчатую конструкцию на детской игровой площадке, сообщили в Госполиции.

Авария произошла около 11:00. Женщина 1938 года рождения за рулем автомобиля Honda двигалась по аллее Лиепу, съехала с дороги и выехала на детскую площадку.

В результате инцидента никто не пострадал. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.

В полиции подчеркнули, что женщина не находилась под воздействием алкогольного опьянения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх