Пожилая женщина въехала на машине на детскую площадку в Бабите

Авария произошла около 11:00. Женщина 1938 года рождения за рулем автомобиля Honda двигалась по аллее Лиепу, съехала с дороги и выехала на детскую площадку.

В результате инцидента никто не пострадал. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.

В полиции подчеркнули, что женщина не находилась под воздействием алкогольного опьянения.