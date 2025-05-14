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Диверсии по заказу РФ: в ФРГ задержаны трое граждан Украины

Перед зданием Федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ.
Перед зданием Федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ. Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Трое граждан Украины, задержанных в Германии и Швейцарии, как предполагается, по заказу России планировали совершить нападения на грузовой транспорт в ФРГ, сообщила прокуратура.

Федеральная прокуратура Германии задержала трех граждан Украины, которые предположительно должны были совершить нападения на грузовой транспорт в Германии по заказу России. Задержания были проведены 9-13 мая в Германии и Швейцарии, сообщило ведомство в Карлсруэ в среду, 14 мая.

По данным прокуратуры, мужчины планировали отправить из Германии получателям в Украине посылки со взрывчатыми устройствами, которые могли бы воспламениться во время транспортировки. Для того чтобы разведать маршруты транспортировки, один из них, как утверждается, отправил в Кельн две пробные посылки, в которых, помимо прочего, находились GPS-трекеры.

Ведомство приводит имена подозреваемых: Евгений Б., Даниил Б. и Владислав Т. Двое мужчин, которые были задержаны в Кельне и Констанце, сейчас находятся под стражей, еще один подозреваемый, задержанный в швейцарском кантоне Тургау, будет доставлен в Германию. Расследование ведет Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

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