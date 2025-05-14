Германия запретила ультраправую организацию "Королевство Германия"

Организация тесно связана с движением Reichsbürger ("Граждане рейха"), члены которого не признают легитимность послевоенной конституции Германии, а также отказываются платить налоги и штрафы.

Во вторник около 800 полицейских провели обыски в домах лидеров и объектах, связанных с Königreich Deutschland.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что члены организации обосновывают свои претензии на власть антисемитскими теориями заговора, что является недопустимым.

"Члены этой группировки создали в нашем государстве "антигосударство", построили экономические преступные структуры", - пояснил министр.

"Мы решительно выступаем против тех, кто угрожает нашей свободной демократической системе", - добавил он.

Среди задержанных во вторник был и лидер "Королевства Германия" Петер Фитцек.

В 2012 году Фитцек основал свое "Королевство Германия", провозгласив себя королем. Правда, его "королевство" ограничивалось всего лишь заброшенной больницей в Виттенберге.

Фитцек утверждал, что у него около 6000 последователей, однако МВД Германии считает, что их примерно 1000.

"Речь идет не о безобидной ностальгии, на которую могло бы указывать название организации, а о преступных структурах и криминальных сетях. Именно поэтому ее деятельность сегодня запрещена", - подчеркнул Добриндт.

Министр добавил, что интернет-ресурсы организации будут заблокированы, а активы конфискованы, чтобы исключить использование финансовых средств в экстремистских целях.