Таможня нашла сотни килограммов героина в мешках с кварцевым песком

14 апреля 2025 года, опираясь на международную информацию о таможенных рисках, на углубленный контроль в таможенном пункте Гребнево был направлен грузовик, въезжавший в Латвию со стороны России. Согласно сопроводительным документам, в машине перевозился кварцевый песок.

В ходе детального осмотра таможенники, включая кинолога со служебной собакой, обнаружили внутри мешков с кварцевым песком небольшие пакеты с веществом более темного цвета. Проведенный экспресс-тест указал на возможное наличие героина. К проверке подключились сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID, которые изъяли подозрительное вещество и начали уголовный процесс.

Два дня спустя, 16 апреля, таможенники предотвратили попытку ввоза аналогичной партии груза через таможенный пункт Терехово.

В этот раз во время проверки другого грузового автомобиля, также перевозившего кварцевый песок, кинолог со служебной собакой вновь обнаружил в мешках спрятанные упаковки с неизвестным веществом. Проведенные экспресс-тесты вновь указали на вероятное содержание героина.

Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID изъяли пакеты с веществом общим весом в несколько сотен килограммов. Изъятое было передано на анализ в Таможенную лабораторию Таможенного управления VID, где предварительные химические экспертизы подтвердили наличие героина. Исследования продолжаются, точное количество наркотика будет установлено после их завершения.