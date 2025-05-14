Пропущенный груз героина: против нескольких чиновников VID заведены дисциплинарные дела

Служба государственных доходов (VID) решила возбудить дисциплинарные дела против нескольких должностных лиц по результатам служебного расследования о пропущенной в Латвии крупной партии героина, сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в среду, 14 мая, на брифинге для СМИ.
Дисциплинарные дела будут начаты против двух таможенников за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также против нескольких (до семи) сотрудников Управления налогово-таможенной полиции за бездействие. Их имена не называются.
На время дисциплинарного расследования чиновники продолжат выполнять свои обязанности, поскольку Шмите-Роке не видит причин для их отстранения на данном этапе.
Дисциплинарное расследование может длиться до месяца и при необходимости может быть продлено.
"Правоохранительные органы не должны допускать, чтобы наркотики проходили через Латвию транзитом", - подчеркнула Шмите-Роке. Она добавила, что на данный момент нельзя сказать, была ли это безответственность или халатность, это будет оцениваться в рамках дисциплинарного процесса.
Как сообщила начальник отдела внутреннего контроля VID Эвита Уварова, коммссия в ходе служебной проверки не обнаружила никаких преднамеренных и злонамеренных действий должностных лиц, а также коррупционных рисков.
Как сообщалось, в начале февраля в Германии была задержана крупная 450-килограммовая партия героина, прибывшая на пароме из Лиепаи.
О предполагаемой партии сообщили власти Нидерландов и Бельгии, информацию о ней получила и латвийская таможня, но задержана она была только в Германии.
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