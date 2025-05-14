"Если бы ты не сказала, я бы даже не знала, что будут выборы"

Моя знакомая признается, что этот год - первый, когда она может голосовать. Пойдет ли она?

"Хочется ответить "нет" и думать, что все и так будет хорошо, но так, к сожалению, не бывает. Поэтому, скорее всего, пойду. Но сама ничего не ищу - новости не читаю. Если случайно попадется видео в TikTok - посмотрю, а специально интересоваться и искать информацию... просто нет желания".

Что говорит статистика? На европейском уровне явка молодежи на выборы в Европарламент 2024 года была низкой - всего 36%. В Латвии ситуация еще критичнее: по данным Центральной избирательной комиссии (CVK), в выборах приняли участие лишь 25% молодых избирателей до 25 лет.

Пассивность молодежи заметна не только на избирательных участках, но и в информационном пространстве - все чаще молодые люди выбирают дистанцирование, тишину, покой. Согласно отчету Reuters, "новости, которые воспринимаются как эмоционально тяжелые, часто игнорируются в пользу более вдохновляющего контента".

Преподаватель и политический исследователь Рижского университета им. Страдиня (RSU) Роман Гагунов четко указывает: проблема не только в том, где и как латвийские политики общаются с молодежью, а в том, что именно они говорят. "Главная проблема - отсутствие содержания. Политики не умеют внятно и содержательно говорить о том, что важно молодым людям: об образовании, доступности жилья, климатических изменениях, будущем рынка труда".