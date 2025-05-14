Президент Бразилии попытается уговорить Путина сесть за стол с Зеленским

Лула, находящийся сейчас с визитом в Китае, по пути обратно в Бразилию планирует остановиться в Москве.

"Я попытаюсь поговорить с Путиным", - сказал президент Бразилии журналистам на пресс-конференции в Пекине перед отъездом.

"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, приезжай в Стамбул и садись за стол переговоров, черт возьми!", - добавил Лула.

Переговоры, намеченные на четверг в Турции, могут стать первыми прямыми переговорами между Киевом и Москвой с марта 2022 года.

Зеленский во вторник заявил, что Украина тщательно готовится к этим переговорам в тесных консультациях со своими партнерами, однако выразил сомнения в готовности России к серьезному разговору.

Кремль до сих пор не сообщил, кто будет представлять Москву на переговорах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник призвал Бразилию использовать свое влияние на Россию, чтобы убедить Путина прибыть на эту встречу. Ранее, во вторник, Бразилия и Китай уже призвали к проведению прямых переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув, что это единственный путь к прекращению конфликта.