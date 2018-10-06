На записи видно, как мужчина подбегает к Мальпасу и толкает его на рельсы перед пребывающим поездом.

Британская полиция рассказала, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли. Свой поступок он объяснил тем, что «не выспался прошлой ночью», передает Gazeta ru.