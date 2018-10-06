В Лондоне мужчина столкнул под поезд экс-главу Евротоннеля ВИДЕО
6 октября 2018, 12:44
В лондонском метро мужчина совершил покушение на сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля. Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция.
На записи видно, как мужчина подбегает к Мальпасу и толкает его на рельсы перед пребывающим поездом.
Британская полиция рассказала, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли. Свой поступок он объяснил тем, что «не выспался прошлой ночью», передает Gazeta ru.
В Independent отметили, что бывшего главу Евротоннеля спас работник отеля «Рияд» Эль Хуссани — он откликнулся на призыв о помощи и вытащил Мальпаса за минуту до прибытия поезда.