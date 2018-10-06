Сб, 6.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Лондоне мужчина столкнул под поезд экс-главу Евротоннеля ВИДЕО

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ФОТО: AP/Scanpix

В лондонском метро мужчина совершил покушение на сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля. Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция.

На записи видно, как мужчина подбегает к Мальпасу и толкает его на рельсы перед пребывающим поездом.

Британская полиция рассказала, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли. Свой поступок он объяснил тем, что «не выспался прошлой ночью», передает Gazeta ru.

В Independent отметили, что бывшего главу Евротоннеля спас работник отеля «Рияд» Эль Хуссани — он откликнулся на призыв о помощи и вытащил Мальпаса за минуту до прибытия поезда.

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