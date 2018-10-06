Сб, 6.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Меланию Трамп раскритиковали за внешний вид в Африке

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ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланию Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку.

Супруга президента прибыла в Кению в белоснежной рубашке и белой шляпе, что, по мнению газеты, является «символом европейского колониализма» и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.

ФОТО: Carlo Allegri/Reuters/Scanpix

Первая леди США прибыла в Африку с первым самостоятельным визитом, передает Gazeta ru.

В Кении она познакомилась с главной местной достопримечательностью — Национальным парком, где ей удалось покормить маленьких слонят.

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