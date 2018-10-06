Меланию Трамп раскритиковали за внешний вид в Африке
6 октября 2018, 14:11
Газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланию Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку.
Супруга президента прибыла в Кению в белоснежной рубашке и белой шляпе, что, по мнению газеты, является «символом европейского колониализма» и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.
Первая леди США прибыла в Африку с первым самостоятельным визитом, передает Gazeta ru.
В Кении она познакомилась с главной местной достопримечательностью — Национальным парком, где ей удалось покормить маленьких слонят.