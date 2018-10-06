Как сообщает портал TVNET, на сайт draugiem.lv зайти нельзя, ранее при попытке зайти на портал звучал гимн России и появлялся российский флаг.

О произошедшем проинформирован cert.lv.

Представитель портала Янис Палкавниекс рассказал TVNET, что draugiem.lv был взломан - изменена первая страница. В данный момент портал закрыт, чтобы выяснить, насколько серьезна была атака. Не заработает он в ближайшие несколько часов.