Сб, 6.10.2018
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Draugiem.lv пережил кибератаку: С первой страницы к пользователям обратился Путин ВИДЕО

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ФОТО: ekrānuzņēmums

В субботу, 6 октября, портал draugiem.lv пережил кибератаку.

Как сообщает портал TVNET, на сайт draugiem.lv зайти нельзя, ранее при попытке зайти на портал звучал гимн России и появлялся российский флаг.

О произошедшем проинформирован cert.lv.

Представитель портала Янис Палкавниекс рассказал TVNET, что draugiem.lv был взломан - изменена первая страница. В данный момент портал закрыт, чтобы выяснить, насколько серьезна была атака. Не заработает он в ближайшие несколько часов.

Также пока непонятно, из какой страны произошла кибератака.

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