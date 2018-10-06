Draugiem.lv пережил кибератаку: С первой страницы к пользователям обратился Путин ВИДЕО
6 октября 2018, 14:50
В субботу, 6 октября, портал draugiem.lv пережил кибератаку.
Как сообщает портал TVNET, на сайт draugiem.lv зайти нельзя, ранее при попытке зайти на портал звучал гимн России и появлялся российский флаг.
О произошедшем проинформирован cert.lv.
Представитель портала Янис Палкавниекс рассказал TVNET, что draugiem.lv был взломан - изменена первая страница. В данный момент портал закрыт, чтобы выяснить, насколько серьезна была атака. Не заработает он в ближайшие несколько часов.
Также пока непонятно, из какой страны произошла кибератака.