Сб, 6.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

Юнкер не захотел портить отношения с Россией из-за «кибератак» на ОЗХО

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Жан-Клод Юнкер

ФОТО: AFP/LETA

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не намерен портить отношения с российской стороной из-за предполагаемых кибератак Москвы на ОЗХО. Об этом сообщает Der Standard.

«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах», — сказал Юнкер, передает Gazeta ru.

Он отметил, что сторонам следует сохранять спокойствие. Также Юнкер подчеркнул, что Европе следует поддерживать диалог с Россией из соображений безопасности.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ