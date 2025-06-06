KNAB получил около 600 сообщений о возможных нарушениях предвыборной агитации

Это значит, что в эти дни агитационные материалы не должны появляться в прессе, городском пространстве и электронных СМИ. В социальных сетях и интернете запрещено размещать оплаченные агитационные материалы.

И политическим партиям, и кандидатам в депутаты, и не связанным с ними лицам запрещено в указанные дни распространять агитационные материалы в общественных местах, а также агитировать, используя аккаунты государственных или муниципальных учреждений в социальных сетях. Кроме того, запрещено раздавать избирателям различные подарки, в том числе сладости или предметы с партийной символикой.

Исключением является бесплатная агитация в социальных сетях и интернете. Закон о предвыборной агитации разрешает в день выборов и накануне публиковать и делиться бесплатным контентом, а также выражать свои политические взгляды в социальных сетях и интернете, однако запрещено оплачивать продвижение таких публикаций. Кроме того, за деньги запрещено продвигать видео и другие материалы, визуальное содержание которых создано с помощью искусственного интеллекта.

Агитационные материалы бывают самыми разными - это и реклама, и интервью, и публикации в соцсетях. Если граждане в ближайшие два дня, когда действуют наиболее строгие запреты на агитацию, заметят нарушения в городской среде, прессе или интернете, им следует сообщать об этом в KNAB.

Сделать это можно несколькими способами, в том числе анонимно, используя онлайн-платформу или мобильное приложение Ziņo KNAB!, а также позвонив на телефон доверия KNAB 8000 20 70 или написав на электронную почту pasts@knab.gov.lv.

Период предвыборной агитации перед муниципальными выборами начался 8 февраля и продлится до дня выборов - 7 июня.

До конца периода предвыборной агитации KNAB активно отслеживает размещение политической рекламы в прессе, общественных местах и интернете.

Кроме KNAB, за агитацией следят также другие учреждения, например, Национальный совет по электронным СМИ, контролирующий агитацию в электронных средствах массовой информации, и Центр государственного языка, который проверяет соблюдение языковых норм.

В случае нарушений закона о предвыборной агитации KNAB вправе возбуждать административные дела и применять штрафы как к физическим, так и к юридическим лицам.