Конфликт между Трампом и Маском достиг точки кипения

Отношения, еще недавно казавшиеся близкими, буквально за несколько часов были полностью разрушены. Самый влиятельный политический лидер мира и самый богатый человек на планете начали обмениваться личными нападками через социальные платформы Truth Social и X.

Именно такого конфликта Трамп и его советники стремились избежать любой ценой, пишет The Wall Street Journal.

Еще шесть дней назад команде Трампа пришлось проглотить раздражение по поводу Маска и устроить для него прощальную вечеринку в Белом доме. Они даже заранее предупредили президента о возможных вопросах журналистов по поводу слухов о употреблении Маском наркотиков, чтобы Трамп был готов защитить миллиардера.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что на встрече с республиканскими сенаторами в среду вечером Трамп отрицал наличие конфликта с Маском, хотя миллиардер ранее критиковал его бюджет. Более того, на выходных Трамп оставил на посту главы космического агентства NASA близкого союзника Маска, что трактовалось как знак того, что президент не планирует открытой конфронтации.

Однако все изменилось в четверг, 5 июня, после встречи Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Маск и Трамп превратились из союзников в непримиримых врагов.