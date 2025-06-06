Конфликт между Трампом и Маском достиг точки кипения

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском резко обострился: Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска, а тот, в свою очередь, посоветовал отправить президента в отставку, сообщает эстонская телекомпания ERR.
Ранее стало известно, что на прошлой неделе глава Tesla Илон Маск заявил, что покидает свою должность в правительстве США, в рамках которой он занимался сокращением федеральных расходов.
Проблемы между ними начались несколько дней назад, когда Маск раскритиковал масштабные планы Трампа по сокращению налогов и увеличению государственных расходов. Сначала Трамп предпочел хранить молчание, тогда как Маск продолжал критику бюджета, утверждая, что это еще больше увеличит государственный долг страны, уже достигший 36,2 триллиона долларов.
Однако в четверг Трамп нарушил молчание. В разговоре с журналистами в Овальном кабинете Белого дома он заявил, что глубоко разочарован в Маске.
"Знаете, у нас с Илоном были отличные отношения. Не уверен, остались ли они такими", - отметил Трамп.
Пока президент выступал перед прессой, Маск в социальной сети X публиковал все более резкие сообщения.
"Без меня Трамп проиграл бы выборы", - написал Маск, потративший почти 300 миллионов долларов в поддержку Трампа и других республиканцев на выборах прошлого года. "Вот так благодарность", - добавил миллиардер.
Отношения, еще недавно казавшиеся близкими, буквально за несколько часов были полностью разрушены. Самый влиятельный политический лидер мира и самый богатый человек на планете начали обмениваться личными нападками через социальные платформы Truth Social и X.
Именно такого конфликта Трамп и его советники стремились избежать любой ценой, пишет The Wall Street Journal.
Еще шесть дней назад команде Трампа пришлось проглотить раздражение по поводу Маска и устроить для него прощальную вечеринку в Белом доме. Они даже заранее предупредили президента о возможных вопросах журналистов по поводу слухов о употреблении Маском наркотиков, чтобы Трамп был готов защитить миллиардера.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что на встрече с республиканскими сенаторами в среду вечером Трамп отрицал наличие конфликта с Маском, хотя миллиардер ранее критиковал его бюджет. Более того, на выходных Трамп оставил на посту главы космического агентства NASA близкого союзника Маска, что трактовалось как знак того, что президент не планирует открытой конфронтации.
Однако все изменилось в четверг, 5 июня, после встречи Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Маск и Трамп превратились из союзников в непримиримых врагов.
Трамп публично заговорил о возможном прекращении государственных контрактов с компаниями Маска, назвав миллиардера сумасшедшим и намекнув, что тот страдает "синдромом расстройства из-за Трампа" - так президент США обозначает тех, кто хочет дистанцироваться от него.
Маск не заставил ждать с ответом: миллиардер объявил о планах создать новую политическую партию, предложил отправить Трампа в отставку, заявил, что введенные президентом тарифы приведут к рецессии, и даже пригрозил прекратить эксплуатацию космического корабля, используемого в государственной космической программе.
Он также написал, что имя Трампа фигурирует в федеральном расследовании против известного педофила и сутенера Джеффри Эпштейна, намекая на возможную причастность президента к его преступлениям.
June 5, 2025
Кроме Tesla, Маску принадлежат ракетостроительная компания и поставщик государственных услуг SpaceX и ее подразделение Starlink.
Космическая компания Маска играет решающую роль в космической программе правительства США. Теперь же миллиардер на платформе X заявил, что после угроз президента прекратить госконтракты, компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своих космических кораблей Dragon.
Dragon является критически важным элементом программы NASA по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
В настоящее время Dragon - единственный американский космический корабль, сертифицированный для полетов на МКС в рамках контракта стоимостью свыше 4,9 миллиарда долларов.
После заявления Маска представитель NASA подчеркнула, что агентство продолжит "реализовывать президентское видение будущего космоса".
NASA надеялась сертифицировать для пилотируемых полетов корабль Starliner компании Boeing, но эта программа неоднократно сталкивалась с проблемами и задержками.
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