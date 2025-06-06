Трамп сравнил войну России и Украины с детской дракой и предложил "дать им повоевать"

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, возможно, было бы лучше позволить Украине и России какое-то время продолжить войну, прежде чем их разнимать и устанавливать мир.
На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома Трамп сравнил войну в Украине с дракой двух маленьких детей, которые друг друга ненавидят.
"Иногда лучше дать им немного подраться, а потом их разнять", - заявил Трамп, добавив, что уже использовал это сравнение во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшегося в среду.
Президент США также не исключил возможности введения санкций, отметив, что они могут быть применены как к Украине, так и к России.
"Когда я увижу, что это не прекращается, мы будем действовать очень и очень жестко", - подчеркнул Трамп.
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