Трамп сравнил войну России и Украины с детской дракой и предложил "дать им повоевать"

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома Трамп сравнил войну в Украине с дракой двух маленьких детей, которые друг друга ненавидят.

"Иногда лучше дать им немного подраться, а потом их разнять", - заявил Трамп, добавив, что уже использовал это сравнение во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшегося в среду.

Президент США также не исключил возможности введения санкций, отметив, что они могут быть применены как к Украине, так и к России.

"Когда я увижу, что это не прекращается, мы будем действовать очень и очень жестко", - подчеркнул Трамп.