ВИДЕО Мужчина получил тяжелые ожоги при взрыве топлива

Огнем была охвачена хозяйственная постройка, в которой хозяева хранили топливо и инструменты для ухода за двором. К счастью, несколько человек были дома и вовремя заметили начавшийся пожар. Несмотря на то, что пожарные были вызваны незамедлительно, к их приезду огонь уже уничтожил крышу строения.