ВИДЕО Мужчина получил тяжелые ожоги при взрыве топлива

В среду около 14.00 пожар охватил хозяйственную постройку во дворе одного из частных домов. По прибытии спасателей один из жителей дома с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Центр города Салдус заполонил резкий запах дыма. От постройки, где произошел пожар, остались только каменные стены.
Огнем была охвачена хозяйственная постройка, в которой хозяева хранили топливо и инструменты для ухода за двором. К счастью, несколько человек были дома и вовремя заметили начавшийся пожар. Несмотря на то, что пожарные были вызваны незамедлительно, к их приезду огонь уже уничтожил крышу строения.
К сожалению, пострадал мужчина, которого с ожогами тела доставили в Рижский ожоговый центр. Домочадцы утверждают, что причиной возгорания стала вспыхнувшая горючая жидкость, однако от дальнейших комментариев отказываются.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!