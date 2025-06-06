Глава Рижской избирательной комиссии беспокоится за ход выборов в субботу

Кроме того, в среду вечером, в момент начала приема избирателей, перестал функционировать Электронный онлайн-регистр избирателей. Изначально представитель ЦИК Андрей Вайварс заявил, что зафиксирована внешняя угроза системе голосования, однако позже уточнил, что угрозы извне все же не было. Позже в комиссии пояснили, что сработала система защиты, заблокировавшая доступ к регистру из-за "беспрецедентно большого числа запросов на электронную регистрацию избирателей".

Сотрудники избирательных комиссий сочли такое объяснение странным, так как доступ к регистру имеют только заранее известные пользователи, что исключает возможность появления "беспрецедентного" потока обращений.

Руководители избирательных комиссий, опрошенные агентством LETA, открыто выражают недовольство текущей ситуацией. Их беспокоит не только нестабильная работа регистра и информационной системы, но и общая неготовность организаторов к выборам - системы недостаточно протестированы, и ошибки в них до сих пор не устранены. Некоторые даже назвали происходящее "бардаком, которого не было последние 20 лет". Особенно сильные опасения вызывает суббота - основной день выборов с большим наплывом людей.

Обеспокоенность выразили и некоторые политики, однако руководители высшего уровня с критикой не спешат.

Тем временем ЦИК объясняет возникшие проблемы недостаточной подготовкой сотрудников самих участковых комиссий к проведению выборов. Это заявление руководитель комиссии Елгавского края Инита Фрейберга восприняла как "удар в самое сердце".