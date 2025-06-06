Глава Рижской избирательной комиссии беспокоится за ход выборов в субботу

"Сейчас создается впечатление, что кто-то пытается снова изобрести велосипед", - так председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис прокомментировал в эфире передачи TV3 900 sekundes недавние проблемы с организацией выборов.
Он признал, что сложности прежде всего ощутили сотрудники избирательных участков, а сами избиратели столкнулись с ними в меньшей степени.
При этом Звиедрис отметил, что на прошлых выборах проблем было меньше, да и характер у них был другим.
Глава комиссии выразил опасения по поводу того, что может произойти в субботу, когда ожидается наибольший наплыв избирателей. У комиссии имеется запасной план действий, однако он неудобен не только для сотрудников участков, но и для самих голосующих.
Вместе с тем Звиедрис похвалил Государственное агентство цифрового развития (VDAA), отметив, что улучшения в системе уже заметны.
Однако полной уверенности в том, что в субботу никаких сбоев не будет, у него нет.
Ранее сообщалось, что практически ежедневно в ходе муниципальных выборов возникали различные технические сбои, что вызвало растущую критику Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Государственного агентства цифрового развития.
Уже в понедельник - первый день досрочного голосования - сотрудники комиссий не могли своевременно вводить данные о явке избирателей из-за отказа работы Избирательной информационной системы. Аналогичный сбой повторился и вечером в среду.
Кроме того, в среду вечером, в момент начала приема избирателей, перестал функционировать Электронный онлайн-регистр избирателей. Изначально представитель ЦИК Андрей Вайварс заявил, что зафиксирована внешняя угроза системе голосования, однако позже уточнил, что угрозы извне все же не было. Позже в комиссии пояснили, что сработала система защиты, заблокировавшая доступ к регистру из-за "беспрецедентно большого числа запросов на электронную регистрацию избирателей".
Сотрудники избирательных комиссий сочли такое объяснение странным, так как доступ к регистру имеют только заранее известные пользователи, что исключает возможность появления "беспрецедентного" потока обращений.
Руководители избирательных комиссий, опрошенные агентством LETA, открыто выражают недовольство текущей ситуацией. Их беспокоит не только нестабильная работа регистра и информационной системы, но и общая неготовность организаторов к выборам - системы недостаточно протестированы, и ошибки в них до сих пор не устранены. Некоторые даже назвали происходящее "бардаком, которого не было последние 20 лет". Особенно сильные опасения вызывает суббота - основной день выборов с большим наплывом людей.
Обеспокоенность выразили и некоторые политики, однако руководители высшего уровня с критикой не спешат.
Тем временем ЦИК объясняет возникшие проблемы недостаточной подготовкой сотрудников самих участковых комиссий к проведению выборов. Это заявление руководитель комиссии Елгавского края Инита Фрейберга восприняла как "удар в самое сердце".
Председатель ЦИК Кристине Саулите на этой неделе подчеркнула, что комиссия тесно взаимодействует с Государственным агентством цифрового развития, чтобы в ближайшие дни избежать повторения каких-либо технических проблем в ходе муниципальных выборов.
Руководитель учреждения по предотвращению IT-инцидентов Cert.lv Байба Кашкина в пятницу пояснила, что избирательная система совершенно новая, разработана специально к этим выборам и ранее в реальных условиях не применялась. Несмотря на то, что Cert.lv тщательно тестировало систему с точки зрения безопасности, остаются элементы, которые могли быть проверены недостаточно.
Комментируя инцидент среды, когда ЦИК сначала сообщила о внешней угрозе, а затем отозвала это заявление, Кашкина отметила, что часто бывает трудно определить, является ли большое число поступающих запросов к системе атакой либо это просто возросшая нагрузка от легитимных пользователей. "Именно это и стало основной причиной возникшего недоразумения", - подчеркнула она.
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