ФОТО За день до выборов наступает период тишины

В пятницу, 6 июня, и субботу, в сам день выборов, запрещено размещать агитационные материалы в общественном пространстве, напомнили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Это означает, что в указанные дни агитационные материалы не должны появляться в прессе, городском пространстве и электронных СМИ. Кроме того, запрещена размещаемая за плату агитация в социальных сетях и других интернет-ресурсах.
Ни самим агитаторам - политическим партиям и кандидатам в депутаты, ни сторонним лицам нельзя распространять материалы с агитацией в городской среде и других общественных местах, а также использовать для агитации официальные аккаунты государственных и муниципальных учреждений в социальных сетях. Также запрещено раздавать потенциальным избирателям любые блага, в том числе сладости и предметы с партийной символикой.
Исключение составляет бесплатная агитация в соцсетях и других интернет-ресурсах. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в интернете, в том числе в день выборов и накануне, однако нельзя оплачивать продвижение таких постов. Также в интернете запрещено платное продвижение видео и других материалов, созданных с применением инструментов искусственного интеллекта.
Формы агитационных материалов разнообразны: это могут быть реклама, интервью, публикации в соцсетях. Если в ближайшие два дня, когда действуют самые строгие ограничения на агитацию, жители заметят ее нарушение в городском пространстве, прессе или интернете, им следует сообщать в KNAB.
Это можно сделать разными способами, в том числе анонимно, через онлайн-платформу или мобильное приложение Ziņo KNAB!, а также позвонив по телефону доверия KNAB 8000 20 70 или написав на электронную почту pasts@knab.gov.lv.
Галерея: Предварительное голосование на местных выборах в Риге
Период предвыборной агитации перед муниципальными выборами начался 8 февраля. KNAB до конца периода агитации активно следит за размещением политической рекламы в прессе, публичных местах и интернете.
Контроль за соблюдением правил агитации осуществляют также и другие структуры, в том числе Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP), следящий за агитацией на телевидении и радио, и Центр государственного языка, контролирующий соблюдение языковых норм.
При выявлении нарушений закона о предвыборной агитации KNAB может возбудить административное производство, а также наложить штрафы на физических и юридических лиц.
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