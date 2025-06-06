ФОТО За день до выборов наступает период тишины

Это означает, что в указанные дни агитационные материалы не должны появляться в прессе, городском пространстве и электронных СМИ. Кроме того, запрещена размещаемая за плату агитация в социальных сетях и других интернет-ресурсах.

Ни самим агитаторам - политическим партиям и кандидатам в депутаты, ни сторонним лицам нельзя распространять материалы с агитацией в городской среде и других общественных местах, а также использовать для агитации официальные аккаунты государственных и муниципальных учреждений в социальных сетях. Также запрещено раздавать потенциальным избирателям любые блага, в том числе сладости и предметы с партийной символикой.

Исключение составляет бесплатная агитация в соцсетях и других интернет-ресурсах. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в интернете, в том числе в день выборов и накануне, однако нельзя оплачивать продвижение таких постов. Также в интернете запрещено платное продвижение видео и других материалов, созданных с применением инструментов искусственного интеллекта.