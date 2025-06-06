За спил векового дуба в Марупе у компании конфискуют земельный участок

Рижский районный суд обязал компанию Zeninvest выплатить компенсацию в размере 27 500 евро в пользу государства и постановил конфисковать земельный участок, на котором рос уничтоженный дуб, сообщает агентство LETA.
В мае суд рассмотрел выделенное в отдельное производство уголовное дело о применении принудительных мер воздействия к юридическому лицу. По информации прокуратуры, суд обязал компанию выплатить компенсацию за причиненный окружающей среде ущерб и применил принудительную меру воздействия - конфискацию имущества.
Хотя в рамках уголовного дела по факту спила охраняемого дерева - черешчатого дуба в Марупе - виновные лица еще не установлены, суд пришел к выводу, что полученных и закрепленных доказательств достаточно для признания того, что физическое лицо, совершившее преступление в индивидуальном порядке, действовало в интересах конкретного юридического лица.
Недвижимость по адресу улица Кантора 115 в Марупе, на территории которой рос спиленный вековой дуб, принадлежит упомянутой компании, осуществлявшей строительство многоквартирного жилого дома на этом земельном участке, а также на соседнем участке по адресу улица Кантора, 117. В октябре 2022 года охраняемое дерево на территории Кантора, 115 было спилено без получения предусмотренного нормативными актами разрешения Управления охраны природы.
Примененная судом мера воздействия предусматривает конфискацию в пользу государства недвижимого имущества по адресу улица Кантора, 115 в Марупе, где рос уничтоженный дуб.
Ранее сообщалось, что в Рижском районном суде находится другое уголовное дело, связанное с разрешением на строительство ряда домов в Марупе рядом с вековым дубом, впоследствии спиленным. Рассмотрение этого дела продолжится 24 июля.
На скамье подсудимых по этому делу находится бывший руководитель строительного управления Марупского края Аида Скалберга. Ранее прокуратура сообщала, что должностное лицо строительного управления обвиняется в халатном исполнении обязанностей при выдаче разрешения на строительство на особо охраняемой природной территории по улице Кантора, напротив Марупской государственной гимназии.
Как уже сообщалось, в октябре 2022 года полиция получила информацию о спиле дерева. Девелопером и строительной компанией проекта Dižozolu nami является SIA Zeninvest.
По данным сайта Firmas.lv, компания принадлежит Оскару Калныньшу и Егору Гулбису. В прошлом году в отношении компании объявлен процесс неплатежеспособности.
После спила векового дуба Калныньш отрицал причастность к этому преступлению и утверждал, что строители не находились на стройплощадке жилого комплекса с апреля 2022 года, когда у проекта было аннулировано разрешение на строительство.
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