За спил векового дуба в Марупе у компании конфискуют земельный участок

Ранее сообщалось, что в Рижском районном суде находится другое уголовное дело, связанное с разрешением на строительство ряда домов в Марупе рядом с вековым дубом, впоследствии спиленным. Рассмотрение этого дела продолжится 24 июля.

На скамье подсудимых по этому делу находится бывший руководитель строительного управления Марупского края Аида Скалберга. Ранее прокуратура сообщала, что должностное лицо строительного управления обвиняется в халатном исполнении обязанностей при выдаче разрешения на строительство на особо охраняемой природной территории по улице Кантора, напротив Марупской государственной гимназии.

Как уже сообщалось, в октябре 2022 года полиция получила информацию о спиле дерева. Девелопером и строительной компанией проекта Dižozolu nami является SIA Zeninvest.

По данным сайта Firmas.lv, компания принадлежит Оскару Калныньшу и Егору Гулбису. В прошлом году в отношении компании объявлен процесс неплатежеспособности.

После спила векового дуба Калныньш отрицал причастность к этому преступлению и утверждал, что строители не находились на стройплощадке жилого комплекса с апреля 2022 года, когда у проекта было аннулировано разрешение на строительство.