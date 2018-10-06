Комиссия спортсменов WADA в шоке от решения восстановить членство РУСАДА

"Я и многие другие спортсмены разочарованы решением WADA изменить собственные правила ради того, чтобы подстроиться под Россию", - написала паралимпийская медалистка в открытом письме президенту WADA Крейгу Риди, обнародованном в субботу, 6 октября.

WADA в сентябре отменила дисквалификацию России несмотря на то, что эта страна официально не признала доклад Макларена о государственной программе допинга в российском спорте и не обеспечила экспертам агентства доступ к своим лабораториям.

Аггар призвала WADA обнародовать список российских спортсменов, участвовавших в государственной допинговой программе. "Мы, чистые спортсмены, хотим знать, сколько их и какие виды спорта они представляют", - указала она. Призерка Паралимпиады также призвала Риди сообщить, какие меры приняты против тех лиц, которые замешаны в допинговом скандале наряду со спортсменами, передает Deutsche Welle.