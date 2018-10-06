Комиссия спортсменов WADA в шоке от решения восстановить членство РУСАДА

Член Комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виктория Аггар резко раскритиковала решение WADA о восстановлении членства Российского антидопингового агентства РУСАДА.
"Я и многие другие спортсмены разочарованы решением WADA изменить собственные правила ради того, чтобы подстроиться под Россию", - написала паралимпийская медалистка в открытом письме президенту WADA Крейгу Риди, обнародованном в субботу, 6 октября.
WADA в сентябре отменила дисквалификацию России несмотря на то, что эта страна официально не признала доклад Макларена о государственной программе допинга в российском спорте и не обеспечила экспертам агентства доступ к своим лабораториям.
Аггар призвала WADA обнародовать список российских спортсменов, участвовавших в государственной допинговой программе. "Мы, чистые спортсмены, хотим знать, сколько их и какие виды спорта они представляют", - указала она. Призерка Паралимпиады также призвала Риди сообщить, какие меры приняты против тех лиц, которые замешаны в допинговом скандале наряду со спортсменами, передает Deutsche Welle.
Виктория Аггар констатировала, что, помимо нее самой, большинство спортсменов "абсолютно озадачены и в шоке" от отсутствия информации после того, как были выдвинуты обвинения против семерых сотрудников российского ГРУ, на которых возлагается ответственность за кибератаки против WADA и других спортивных организаций в 2016 году. "Терпение атлетов на исходе из-за нежелания WADA отстаивать интересы чистого спорта", - предупредила медалистка Паралимпиады.