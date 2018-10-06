В субботу, 6 октября, все сознательные граждане Латвии отправились на избирательные участки отдать свой голос на выборах в 13-й Сейм. Не стали исключением и первые лица страны. Осеняя погода - прекрасная возможность подглядеть, что в новом сезоне предпочитают носить известные в обществе дамы. Никакой политики - только наряды прекрасных дам на избирательных участках!
Рано утром голосовать отправилась президентская чета. Первая леди Латвии Ивета Вейоне облачилась в элегантное бежевое пальто с меховыми карманами:
Ближе к обеду на избирательном участке в Доме культуры ВЭФ были замечены мэр Риги Нил Ушаков и его супруга Ивета, пришедшие голосовать вместе с сыном Томом. Первая леди столицы выбрала яркий осенний костюм с воротником из искусственного меха:
Команда TVNET запечатлела и всегда элегантную Ингуну Судрабу, которая этой осенью отдала предпочтение пастельным тонам:
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пришла на участок в сопровождении всей семьи - с супругом Андрисом Озолсом, директором Латвийского агентства инвестиций и развития, и четырьмя детьми. Министр продемонстрировала легкое черное пальто:
Спикер Сейма Инара Мурниеце по такому поводу выбрала тематический шелковый платок с национальным орнаментом:
Замечены на участке и молодожены - прекрасная невеста в ажурном свадебном платье и элегантный жених в золотом галстуке: