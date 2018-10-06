Сб, 6.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Голосуют дамы! Осенний стиль первой леди и не только... ФОТО

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ивета Вейоне и Раймонд Вейонис

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В субботу, 6 октября, все сознательные граждане Латвии отправились на избирательные участки отдать свой голос на выборах в 13-й Сейм. Не стали исключением и первые лица страны. Осеняя погода - прекрасная возможность подглядеть, что в новом сезоне предпочитают носить известные в обществе дамы. Никакой политики -  только наряды прекрасных дам на избирательных участках! 

Рано утром голосовать отправилась президентская чета. Первая леди Латвии Ивета Вейоне облачилась в элегантное бежевое пальто с меховыми карманами:

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне на 678-м избирательном участке в Огре

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Ближе к обеду на избирательном участке в Доме культуры ВЭФ были замечены мэр Риги Нил Ушаков и его супруга Ивета, пришедшие голосовать вместе с сыном Томом. Первая леди столицы выбрала яркий осенний костюм с воротником из искусственного меха:

Нил Ушаков вместе с супругой Иветой и сыном Томом голосует на избирательном участке в Доме культуры ВЭФ

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

ФОТО: LETA

Команда TVNET запечатлела и всегда элегантную Ингуну Судрабу, которая этой осенью отдала предпочтение пастельным тонам:

ФОТО: LETA

ФОТО: LETA

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пришла на участок в сопровождении всей семьи - с супругом Андрисом Озолсом, директором Латвийского агентства инвестиций и развития, и четырьмя детьми. Министр продемонстрировала легкое черное пальто:

ФОТО: Zane Bitere/LETA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Спикер Сейма Инара Мурниеце по такому поводу выбрала тематический шелковый платок с национальным орнаментом:

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Замечены на участке и молодожены - прекрасная невеста в ажурном свадебном платье и элегантный жених в золотом галстуке:  

ФОТО: Zane Bitere/LETA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Читать также

Актуально

НАВЕРХ