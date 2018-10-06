Рано утром голосовать отправилась президентская чета. Первая леди Латвии Ивета Вейоне облачилась в элегантное бежевое пальто с меховыми карманами:

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне на 678-м избирательном участке в Огре ФОТО: Edijs Pālens/LETA

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Ближе к обеду на избирательном участке в Доме культуры ВЭФ были замечены мэр Риги Нил Ушаков и его супруга Ивета, пришедшие голосовать вместе с сыном Томом. Первая леди столицы выбрала яркий осенний костюм с воротником из искусственного меха:

Нил Ушаков вместе с супругой Иветой и сыном Томом голосует на избирательном участке в Доме культуры ВЭФ ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

ФОТО: LETA

Команда TVNET запечатлела и всегда элегантную Ингуну Судрабу, которая этой осенью отдала предпочтение пастельным тонам:

ФОТО: LETA

ФОТО: LETA

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пришла на участок в сопровождении всей семьи - с супругом Андрисом Озолсом, директором Латвийского агентства инвестиций и развития, и четырьмя детьми. Министр продемонстрировала легкое черное пальто:

ФОТО: Zane Bitere/LETA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Спикер Сейма Инара Мурниеце по такому поводу выбрала тематический шелковый платок с национальным орнаментом:

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Замечены на участке и молодожены - прекрасная невеста в ажурном свадебном платье и элегантный жених в золотом галстуке:

ФОТО: Zane Bitere/LETA