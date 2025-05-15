Врач: латвийского солнца хватает чтобы вызвать проблемы с онкологией

"Даже при нашем мнимом отсутствии солнца, его вполне достаточно, чтобы наша светлая кожа накапливала ультрафиолет, который создает вот эти неприятности - как предраковые так и, к сожалению, раковые. Мы должны быть особенно осторожны. потому что мы - светлокожие люди", - подчеркнул врач.

"Нужно просто задуматься: привлекает ли это новообразование мое внимание? Может быть, оно увеличилось, может быть, потемнело, посветлело, поменяло форму, поверхность… Не нужно дожидаться, какие-то миллиметры высчитывать: если есть подозрения, лучше сходить проверится и спать спокойно, потому что внутреннее спокойствие - это путь к тому что ваша нервная система будет в норме и ваша иммунная система тоже будет вас защищать лучше, чем во время стресса", - сказал Раймонд Карлс.