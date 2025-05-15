Врач: латвийского солнца хватает чтобы вызвать проблемы с онкологией

Дерматолог Раймонд Карлс в программе "Подробности" на Латвийском радио 4. пояснил, что у большинства латвийцев светлая кожа, и даже местного солнца достаточно, чтобы вызвать проблемы из-за накопления ультрафиолета. Об этом сообщает LSM+.
Светлая кожа уязвима к ультрафиолету, что повышает риск кожной онкологии, напомнил врач Раймонд Карлс.
"Даже при нашем мнимом отсутствии солнца, его вполне достаточно, чтобы наша светлая кожа накапливала ультрафиолет, который создает вот эти неприятности - как предраковые так и, к сожалению, раковые. Мы должны быть особенно осторожны. потому что мы - светлокожие люди", - подчеркнул врач.
Чтобы защитить кожу, латвийцам следует регулярно осматривать родинки, использовать крем с SPF 30 и выше, носить головной убор, очки и следить за уровнем солнечной активности, посоветовал Раймонд Карлс.
Он также рассказал, когда лучше идти к врачу проверять родинки.
"Нужно просто задуматься: привлекает ли это новообразование мое внимание? Может быть, оно увеличилось, может быть, потемнело, посветлело, поменяло форму, поверхность… Не нужно дожидаться, какие-то миллиметры высчитывать: если есть подозрения, лучше сходить проверится и спать спокойно, потому что внутреннее спокойствие - это путь к тому что ваша нервная система будет в норме и ваша иммунная система тоже будет вас защищать лучше, чем во время стресса", - сказал Раймонд Карлс.
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