Опубликовано фото водительских прав Чепиги-Боширова. У него BMW X5 с "красивым" номером

В CIT уточнили, что фото водительского удостоверения было получено от анонимного источника. Согласно документу, права были выданы межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД в Хабаровске в мае 2009 года и действительны до мая 2019 года.

Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/0jeiCSbJCV — CIT (@CITeam_ru) 5 октября 2018 г.

Фотография, ФИО, место и дата рождения совпадают с теми данными Чепиги, которые ранее были обнародованы российским изданием The Insider совместно с расследовательской группой Bellingcat.

Согласно базе данных страховых полисов ОСАГО, данное водительское удостоверение действительно числится за Чепигой Анатолием Владимировичем. В выписке с сайта Российского союза автостраховщиков, опубликованной в комментариях к посту CIT, указывается государственный регистрационный номер автомобиля (Т705ТТ 99 RUS) и уникальный идентификационный номер транспортного средства (VIN).

ОСАГО и Ингосстрахе, Кбм 10%, база ГИБДД висит, по ВИНУ машину пока нельзя определить pic.twitter.com/lyEsa4idfx — Андрей Головин (@axiney) 6 октября 2018 г.

Судя по первым трем знакам кода, в которых зашифрован изготовитель, автомобиль Чепиги выпущен калининградским заводом "Автотор" - он производит легковые автомобили BMW, Kia, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai и Tata Daewoo.

Сайты по проверке авто по VIN-коду и госномеру выдают, что данный код соответствует автомобилю BMW X5. В интернете также можно найти его фотографии. Однако если искать машину только по госномеру, фотопоиск выдает другую марку - Nissan Teana 250 XV.

Напомним, The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ).

Примерно зная возраст Боширова, журналисты просмотрели фотографии выпускников 2001-2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, похожего на Боширова.

В дальнейшем поиске помог сайт ДВОКУ, опубликовавший список своих выпускников, ставших Героями России. Один из них - награжденный в 2014 году Анатолий Чепига - по возрасту мог быть Бошировым и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и двойник Боширова с фотографии.

Сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области уточняет, что полковник Чепига получил награду "за выполнение миротворческой миссии". "Новая газета" и центр "Досье" узнали, что звание Героя России Чепига получил за одну из трех ключевых спецопераций в Крыму в феврале 2014 года (захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии) либо за участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

Глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом подтвердил, что один из участников атаки на Скрипалей в Солсбери, офицер ГРУ России участвовал в эвакуации Януковича. Однако Аваков не назвал имя.