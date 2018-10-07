Члены Латвийского объединения регионов после закрытия избирательных участков собрались в ресторане "Otto Schwarz" в гостинице "Hotel Roma" на улице Калькю, 28. Чем дальше за полночь, тем веселее становилось в штабах некоторых партий, Латвийское объединения регионов - яркое тому подтверждение. Например, Иева Бранте устроила фотосессию со своей собачкой, а друзья партии во время банкета повеселились под звуки аккордеона, рассказали журналисты TVNET. Как это было, смотрите на фото и видео от нашей команды!