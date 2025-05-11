Папа Лев XIV призывает прекратить военные действия в Украине и Палестине

Лев XIV, избранный Папой в четверг, 8 мая, также призвал освободить всех заложников, удерживаемых в Газе, и обеспечить доставку гуманитарной помощи в регион.

Вспоминая окончание Второй мировой войны 80 лет назад, Папа осудил современные конфликты, раздирающие мир.

Лев XIV, ставший первым Папой из Соединенных Штатов, напомнил, что сегодня во многих странах отмечают День матери, и пожелал всем матерям радостного праздника.

Это было первое появление Льва XIV на балконе собора Святого Петра после его первого обращения к верующим в день избрания.

Ранее сообщалось, что в четверг конклав Католической церкви избрал новым Папой кардинала Роберта Прево, который, вступив в должность, принял имя Лев XIV.