В Португалии начался масштабный лесной пожар

Отмечается, что к тушению подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибий и более 200 единиц техники

В нескольких селах жители были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 человек были эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш. Всего эвакуированы около 350 человек.

По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные.