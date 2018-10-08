В Китае заподозрили экс-главу Интерпола во взяточничестве

Отмечается, что в настоящее время в отношении Хунвэя проводится проверка.

«Член Госсовета КНР, глава партийного комитета Министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи во время заседания парткома ведомства утром 8 октября сообщил, что Мэн Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений», — говорится в заявлении ведомства, передает Gazeta ru.