Пн, 8.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Китае заподозрили экс-главу Интерпола во взяточничестве

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Интерпол

ФОТО: AP/Scanpix

Бывшего главу Интерпола и замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя подозревают во взяточничестве. Об этом сообщается в заявлении Министерства общественной безопасности КНР.

Отмечается, что в настоящее время в отношении Хунвэя проводится проверка.

«Член Госсовета КНР, глава партийного комитета Министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи во время заседания парткома ведомства утром 8 октября сообщил, что Мэн Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений», — говорится в заявлении ведомства, передает Gazeta ru.

Ранее в Интерполе сообщили, что Франция приняла отставку директора организации Мэн Хунвэя, задержанного китайскими властями по подозрению в преступлении.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ