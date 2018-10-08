«Ни то, ни сё». Политологи об итогах выборов

Как отметил политолог, итоги последних выборов говорят об усталости латвийцев от действующей власти, хотя острых и явных причин для этого сейчас нет.

«В 2010 году мы были в ситуации очень глубокого экономического кризиса, но на удивление планете всей наши избиратели проголосовали за тех, кто был у власти. А вот сейчас, когда для Латвии более-менее спокойная международная ситуация, когда экономика на подъеме, избиратели говорят — да пошли вы, ребята, отсюда; мы хотим чего-то нового. А вот чего нового? Результат выборов отражает взгляды электората: с одной стороны — жажда перемен, а с другой — мы не против, что бы те же самые [люди] сидели в правительстве. Из всех министров не прошли только два — Расначс и Козловскис. Остальные все министры избраны», — указал политолог.

Розенвалдс добавил, что итоги субботних выборов считает крайне невнятными.

«Если давать мою оценку выборов, то я бы обозначил их выражением — ни то, ни сё. Потому что, с одной стороны, помахали пальчиком правящей коалиции, представительство этих партий уменьшилось где-то в два раза. А с другой стороны, те, кто говорят «Мы свой новый мир построим» — они тоже не получили так много», — сказал политолог.

По его прогнозам, формирование нового правительства будет тяжелым и долгим.

«Все выступают «за все хорошее», единственные внятно сформулированные позиции — это красные линии. [...] Будет очень трудный процесс переговоров. [...] Две силы, которые с трудом, мне кажется, уместятся в новом правительстве — это КПС (KPV LV) и Новая консервативная партия. Поэтому будет интересно. Я не верю, что будет быстро, так что, вполне возможно, мы будем долго наблюдать за этими процессами. [...] Новогоднее поздравление от нового премьер-министра, вполне возможно, мы услышим только в 2019 году», — заключил Розенвалдс.

Своими впечатлениями от выборов с «Домской площадью» поделилась и политолог Илга Крейтусе.

«Я смотрю на выборы довольно скептически и с небольшой грустью. Судя по тому, кто пошел голосовать и кого избрали, активная часть, «производственная» часть общества не участвовала в выборах. В выборах больше участвовала молодежь, сидящая в интернете, «давай проголосуем, посмотрим, что у них получится».

Когда один [молодой человек] сказал, что будет голосовать за партию Кайминьша, я спросила — почему. Ответ: чтобы Кивичса вычеркнуть.

Такое понимание было у молодежи, такое отношение к выборам, незрелое. Вторая часть — более старшее поколение, которое ответственно относилось к выполнению своего гражданского долга. Партии, которые представлены, до того противоречивы, что обзывают друг друга на выборах. Они получили большой процент, сейчас будет интересно смотреть, как это будет воплощаться в жизнь.

Я бы хотела пожелать тем, кто дал столько голосов определенным партиям, чтобы не наступило моральное похмелье.

Когда ты смотришь на то, что ты сделал, и понимаешь: не тут-то было. Потому что эти условные 500 евро в своем кошельке пенсионеры вряд ли увидят в ближайшие N лет, даже не говоря про ближайшие четыре года», — указала Крейтусе.

Выборы в 13 Сейм Латвии состоялись в субботу, 6 октября. Явка избирателей составила 54%.