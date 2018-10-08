Ограничат движение во время визита принца Датского и графа Уэссекского

С 6 часов утра 9 октября до 9 часов утра 10 октября запретят остановку и стоянку транспортных средств на левой стороне ул. Элизабетес на участке от ул. Кр. Барона до здания на ул. Элизабетес, 85a.

В свою очередь 9 октября с 6.00 до 12.00 запретят остановку и стоянку на площади Пилс, ул Пилс на участке от Полю гате до площади Пилс, а также на ул. Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс.

Ограничения будут действовать также 9 октября с 6.00 до 13.45 около зданий №№ 2, 3 и 4 на Домской площади и с 13.15 до 14.30 на правой стороне ул. Лачплеша на участке от ул. Кр. Барона до здания на ул. Лачплеша, 29.

В том числе 9 октября с 10.55 до 11.15 и с 11.40 до 11.50 закроют движение для транспортных средств:

по перекрестку площади Пилс и ул. Муйтас;

по перекрестку площади Пилс и ул.Торня (около Банка Латвии);

по перекрестку площади Пилс и ул. Цитаделес;

по перекрестку ул. Пилс и Полю гате.

Также 9 октября в случае необходимости ограничат движение транспорта и пешеходов:

с 9.00 до 12.00 по площади Пилс;

с 11.15 до 12.15 по площади Бривибас;

с 11.45 до 14.15 по бульв. Узварас около здания на ул. Мукусалас, 3, передает портал Riga.lv.