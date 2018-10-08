Как ранее сообщал Русский TVNET, Кейт Хадсон в третий раз стала мамой. 39-летняя актриса родила дочь от 32-летнего Дэнни Фудзикавы, основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records и бывшего гитариста группы Chief. Маленькое чудо молодые родители назвали Рани Роуз.

Прошло всего лишь несколько дней с момента появления малышки на свет, а счастливая мама решила поделиться своей радостью со всем миром.

В своем Instagram Кейт Хадсон разместила милейший снимок девочки и подписала его: "Наш маленький бутончик розы".

Буквально за день это фото собрало около 1,5 млн лайков и невероятное количество светлых и добрых комментариев. Фолловеры уверены, что девочка унаследует красоту и харизму своей мамы.