Пн, 8.10.2018
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"Маленький бутончик розы": Кейт Хадсон показала новорожденную дочь Копия мамы?

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Кейт Хадсон

ФОТО: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава показали фото новорожденной дочери. На снимке отлично видно лицо ребенка, а фанаты заявляют, что малышка — будущая копия мамы.

Как ранее сообщал Русский TVNET, Кейт Хадсон в третий раз стала мамой. 39-летняя актриса родила дочь от 32-летнего Дэнни Фудзикавы, основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records и бывшего гитариста группы Chief. Маленькое чудо молодые родители назвали Рани Роуз.

Прошло всего лишь несколько дней с момента появления малышки на свет, а счастливая мама решила поделиться своей радостью со всем миром.

В своем Instagram Кейт Хадсон разместила милейший снимок девочки и подписала его: "Наш маленький бутончик розы".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌹Our little rosebud🌹

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Буквально за день это фото собрало около 1,5 млн лайков и невероятное количество светлых и добрых комментариев. Фолловеры уверены, что девочка унаследует красоту и харизму своей мамы.

Желаем молодым родителям любви, взаимопонимания и здоровья, а малышке - расти крепенькой и счастливой!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuscany ☀️🍇🌿🇮🇹💛

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