33-летнего комика госпитализировали в Москве 4 октября. Медики диагностировали у артиста некое тяжелое заболевание и определили его в реанимационное отделение. Сейчас состояние Попова оценивается как стабильное. Диагноз специалисты не разглашают.

В 2013 году Роман Попов вместе со своим партнером по дуэту «20:14. Город Сочи» Оганесом Григоряном стал финалистом проекта «Камеди Баттл» на телеканале ТНТ.

Позднее он прославился как резидент юмористического проекта Comedy Club (под псевдонимом Роман Картавый. — Прим. ред.) и актер сериала «Полицейский с Рублевки» на телеканале ТНТ. В школьные и студенческие годы комик играл в КВН.