Чт, 4.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Павла Волю госпитализировали после концерта

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Павел Воля

ФОТО: vk.com/pavelvolyaofficial

Комика Павла Волю госпитализировали в одну из больниц Иркутска. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что комик попал в больницу после концерта. Медики подозревают у Воли воспаление аппендикса.

Ранее Воля опубликовал в своем Instagram фрагмент концерта, на котором он благодарит зрителей, посетивших его выступление. «Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске», — подписал он ролик.

Воля прославился как резидент юмористического проекта Comedy Club. В студенческие годы он играл в КВН за команду из Пензы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ