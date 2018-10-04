Павла Волю госпитализировали после концерта

Сообщается, что комик попал в больницу после концерта. Медики подозревают у Воли воспаление аппендикса.

Ранее Воля опубликовал в своем Instagram фрагмент концерта, на котором он благодарит зрителей, посетивших его выступление. «Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске», — подписал он ролик.