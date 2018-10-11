"Ощущение - словно тебя переехал поезд!". Новые сиси: личный опыт

Недавно Русский TVNET подробно разложил по полочкам все, что вы хотели (или не хотели) знать о пластике груди - что, как, за сколько. Рассказали мы об этом интимном процессе со слов пластического хирурга, но наш рассказ не был бы полным без личного опыта девушек, решившихся пройти через это, а также мужчин, которые были рядом. Поэтому сегодня поговорим о том, как все было, с точки зрения пациентки - зачем ей это было надо, стоит ли игра свеч и что следует понимать до того, как ложиться под скальпель. Ну и на закуску - пара слов "с высоты мужского полета".
- Зачем понадобилось что-то в себе менять?
Одна из наших героинь призналась, что причиной всему послужил комплекс маленькой груди. Девушка сделала операцию достаточно рано, в 23 года, еще до рождения ребенка, потому что в прямом смысле стеснялась своего первого размера:
"Я помню это ощущение на пляже, когда нагибаешься в купальнике, а там просто пусто... Это ужасно, и так я жить не хотела!
Обладательницы третьего размера никогда не поймут, как это - жить с маленькой грудью: сытый голодного не разумеет... Конечно, если есть все свое - это и в голову не придет, а для девушки с маленькой грудью облачение в купальник и другое обнажение может быть сравнимо с психологической травмой", - рассказала ныне счастливая обладательница стабильного третьего размера.
Чтобы не прикрывать грудь (даже для художественного фото 😁), существует маммопластика 👍🏻 Для каждой женщины она своя: кому-то хочется восстановить форму груди после кормления ребёнка, кто-то мечтает о большем размере, кто-то, наоборот, хочет уменьшить то, что дала природа 🙈 В своей практике я провожу разные виды маммопластики, записаться ко мне на консультацию можно по ссылке в профиле 👌🏻 #пластическаяхирургия #пластическийхирургмосква #пластическийхирургюзао #пластическаяхирургиямосква #маммопластика #маммопластикамосква #пластикагруди #пластикагрудимосква #подтяжкагруди #подтяжкагрудимосква #увеличениегруди #увеличениегрудимосква #уменьшениегруди #уменьшениегрудимосква
У другой героини причина оказалась в другом: для нее пластика груди была обусловлена двумя факторами - родами и похудением.
До родов девушка обладала третьим с половиной размером, а после кормления грудь просто ушла и... не вернулась. Вдобавок ко всему девушка целенаправленно худела,
она сбросила 30 кг, вместе с которыми безвозвратно потеряла и грудь. Спустя четыре года после родов стало понятно, что она (грудь) уже не вернется сама,
поэтому девушка обратилась к хирургу и сделала "все, как было", ну или даже лучше...
Размер груди посоветовал доктор, вместе с девушкой они остановились на третьем, который подходил ей по комплекции и росту.
Многие думают, что большая часть девушек, которые приходят на пластику груди - это девушки, «которые уже не знают что в себе изменить, откуда убрать и куда добавить»...Но я то знаю, что большая часть девушек, это прекрасные мамы, откормившие одного, двух, а порой и больше малышей, и потерявшие прежнюю «красоту», которую я, в свою очередь, всегда рад вернуть✌🏻
- Что об этом думал мужчина, который был рядом?
В обоих историях мужчины занимали нейтральную позицию, утверждая, что "любят свою женщину любой". Для обеих это было целиком личным решением, и мужчины никак не способствовали таким видоизменениям.
Конечно, потом, по факту,
они оказали большую поддержку своим дамам - при выборе формы, накануне операции, в процессе восстановления, ну и, конечно, оба были счастливы, когда ощутили ЭТО в своих ладонях.
Кстати, у одной из наших героинь мужчины менялись, но, как правило, никто и не замечал, что ее грудь ненастоящая - настолько она повторяет естественные формы, структуру, и даже следов хирургического вмешательства нет, так как импланты вставлены через ариолу.
- А мама что?
Честно говоря, готовя материал, мне самой не приходило в голову спросить о маме - все же уже взрослые люди. Но каким-то естественным образом мама всплыла в рассказах обеих девушек...
Одна из героинь очень долго не признавалась маме, ведь ей на момент операции было всего 23, а мама - очень консервативных взглядов и к тому же сама с четвертым размером.
Она никак не могла понять дочь и разделить с ней ее комплексы. Лишь однажды женщина заметила, что грудь у дочери стала как будто больше, на что та парировала, что просто лифчик такой надела.
С годами маме девушка призналась, а вот ее отец, похоже, и по сей день ничего не понял.
Вторая героиня тоже не посвящала маму в свои дела и только спустя года три, когда речь зашла об операциях как таковых, призналась в том, что сделала, а потому не понаслышке знает, о чем говорит. Мама была удивлена, поскольку видела дочь в купальнике и "никакого подвоха" не заметила.
- Почему именно этот врач?
В Латвии с десяток врачей, к которым выстраиваются в очередь, поэтому интересно, по какому принципу девушки выбрали своего специалиста.
Одна из них сделала операцию у Гилиса - одного из самых именитых пластических хирургов Латвии. Почему? Потому что был предыдущий положительный опыт у знакомых, и именно он предложил ту форму и решение, которые показались наиболее подходящими и самой девушке. К слову, она выбирала из двух врачей.
Другая наша героиня побывала на консультациях аж у шести (!) хирургов и остановилась на докторе Крауклисе.
Он несильно разрекламирован в Сети, но стал единственным, который смог дать гарантию, что через 10 дней девушка сможет выйти на работу.
Во всяком случае он приложил максимум усилий еще на этапе подготовки к операции для того, чтобы было именно так. По результатам анализам доктор сказал, что девушке надо решить, чтобы ускорить восстановительный процесс.
В ее случае это были низкий гемоглобин и плохая свертываемость. Совместными со специалистом усилиями проблема была решена курсом железа. Были и другие моменты.
Важную роль сыграли и отзывы - вокруг девушки оказались те, кто делал у него операцию, и все делились исключительно положительным опытом.
- Как все прошло?
Об операции пациентки многого уже не помнят, по ощущениям она занимала, возможно, два часа, но это все в памяти теперь очень туманно.
Скорее, вспоминаются ощущения накануне - было очень страшно, и в последний момент хотелось плюнуть и все отменить. К слову, врачи не скрывают неудачные последствия подобных операций,
честно показывают на фото, какой может быть деформация, и предупреждают, что имплант может закапсулироваться, не прижиться, и его придется менять.
С такой информацией девушку отправляют все обдумать и, только получив подпись, подтверждающую, что она осознает все риски, доктор берется за дело.
- Жизнь после операции
Пожалуй, это самая смачная часть истории - ощущения, когда просыпаешься после.
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее"
- это лишь малая часть высказываний очнувшихся после операции.
"Когда я проснулась, было жутко. Все такое надутое, опухшее, перемотанное, подошла к зеркалу и испытала шок - грудь казалась нереально большой, и плечи были вздернуты вверх - видимо, из-за мышцы было больно опустить руки и мне было страшно, что плечи такими и останутся", - рассказала одна из героинь.
При этом девушка отметила, что про поднятые плечи рассказывают многие, это нормальная реакция. Когда проходит отек, они потихоньку опускаются на место.
Спустя месяц уже точно все было нормально, вспоминает она.
With this measuring top, in which implant sizers can be inserted, you will be able to try on different styles and sizes, see how they would look on you after the surgery and choose the ones you like best. . #aestheticabeautyclinic #drrodkesproge #plasticsurgery #breastaugmentation #boobjob
"Сначала грудь была очень твердая и натянутая, потому что своей до этого практически не было, но со временем, особенно после беременности, которая наступила спустя всего полгода, она пришла в максимально естественную форму и все идеально выровнялось. Можно сказать, что понадобился даже год, чтобы грудь приняла то состояние, которое казалось мне максимально комфортным и естественным", - признала девушка.
"Первые дни были невыносимо болезненными,
ты в прямом смысле не можешь взять кружку с полки, не можешь делать какие-то элементарные вещи, если у тебя есть маленький ребенок, вообще непонятно, как с ним справляться,
ведь ты физически не можешь даже взять его на руки", - говорит она.
Облегчение приходит постепенно, в течение недели первая, самая жуткая боль утихает, но в норму ты приходишь спустя месяц, признает наша героиня.
Для второй девушки процесс восстановления шел быстрее: она поставила себе цель на 10-й день выйти на работу и так себя настроила, что действительно вышла.
Когда спустя восемь дней после операции она пришла на осмотр к врачу, даже отказалась от его предложения помочь ей расстегнуть белье, так как уже могла справиться сама.
Конечно, первые недели и у нее проскакивала мысль "Боже, что я наделала", "Какая же она опухшая" и все в таком духе... Ей самой было страшно прикоснуться к своей груди, не говоря уже о мужчине, поделилась девушка.
"Спустя две недели отек спал и грудь перестала быть квадратной, ушло ощущение, что она высоко, где-то на грудной клетке. Понятно, что надо дать себе месяц-два, чтобы все устаканилось", - вспоминает она.
Роковой ошибкой девушка называет попытку сделать голубцы на третий день - это действительно была проблема сложить их в кастрюлю и, поняв, что в ней много воды, слить ее самостоятельно...
"Ведь руки словно приклеены к туловищу.
В такие моменты ты жалеешь себя, но не надо ничего делать фанатично, надо постепенно тренировать мышцы", - советует девушка тем, кто обдумывает операцию по увеличению груди.
Поэтому, конечно, решившись пройти такую процедуру, стоит максимально себя разгрузить и позволить себе полениться вдоволь. Хотя заниматься только саможелением тоже делу не поможет - так восстановительный процесс только затянется, ведь все в нашей голове, резюмируют дамы, прошедшие через этот процесс.
- Жизнь сегодня
Несмотря на все неприятные ощущения после операции, обе девушки ни капельки не пожалели о сделанном. Говорят, что вокруг много прошедших этот путь, и все как одна довольны результатом.
"Это может прозвучать смешно, но я сейчас смотрю на свою грудь, и это как с новорожденным ребенком - одна лишь мысль: как я жила без нее?!", - признается одна из наших героинь.
Обе отмечают, что спустя время так сроднились с "новым" бюстом, что теперь не покидает ощущение, что эта грудь была у них всегда, что с такой они родились и всю жизнь прожили.
Кстати, и врач одной из девушек предупреждал, что максимальный эффект от сделанной груди виден только через год - именно спустя этот срок грудь становится на место и ты понимаешь, что это то, что надо.
Beautiful and natural breast augmentation result for a slender patient😍 Surgery done with Motiva RSD round, moderate profile, stable gel breast implants 300, placing partly under the muscle. Pictures are taken before and three months after the surgery. . 👩🏻⚕️Surgeon: Dr. Evija Rodke – Sproģe . 📸 Photos are published with the patient’s consent. . #aestheticabeautyclinic #drrodkesproge #plasticsurgery #surgery #boobjob #breastaugmentation #plasticsurgeon #motiva #breastimplants #imwithmotiva
"Да, через месяц после операции ты не можешь перебежать дорогу, потому что не хватает дыхания, в спортзал не сразу можешь вернуться, потому что не срослась еще со своим телом, но это все проходит и забывается, постепенно ты возвращаешься в привычный ритм жизни", - заключает девушка.
- Напутствие тем, кто хочет, но не решается
Для тех, кто в раздумьях, девушки советуют определиться, зачем это им надо.
Ни в коем случае не стоит делать грудь ради мужчины - только ради себя, в голове должно точно щелкнуть: "Я хочу" - и тогда можно идти.
"Это личный комфорт, ты себя чувствуешь намного увереннее и более раскрепощенно... Я стала от этого счастливее - это факт!" - говорит одна из наших героинь.
"Я чувствую себя счастливой, могу надеть любое платье и выглядеть шикарно, это непередаваемые чувства - тебе комфортно в твоем теле", - делится вторая.
- Пару слов от мужчины
Для баланса я обратилась и за комментарием к мужчине, чья женщина сделала грудь.
Он признался, что сопровождал свою женщину на консультацию для того, чтобы помочь определиться с размером, потому что она не была на 100% уверена.
По факту он очень доволен результатом, хотя признает, что
для него лично ничего не поменялось, просто жена собой довольна. И да, грудь после имплантов теплая, мягкая и выглядит естественно - комар носа не подточит.
По его мнению, делать или не делать грудь - это личный выбор женщины, и мужчина в этот процесс вмешиваться не должен. Если она хочет - о'кей, поддержи, но не надо требовать. Ни в коем случае!
Русский TVNET предупреждает: любое хирургическое вмешательство может быть опасно для здоровья. Здраво оценивайте риски и не ведитесь на женскую прихоть!