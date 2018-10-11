"Ощущение - словно тебя переехал поезд!". Новые сиси: личный опыт

Конечно, потом, по факту,

они оказали большую поддержку своим дамам - при выборе формы, накануне операции, в процессе восстановления, ну и, конечно, оба были счастливы, когда ощутили ЭТО в своих ладонях.

Кстати, у одной из наших героинь мужчины менялись, но, как правило, никто и не замечал, что ее грудь ненастоящая - настолько она повторяет естественные формы, структуру, и даже следов хирургического вмешательства нет, так как импланты вставлены через ариолу.

А мама что?

​Честно говоря, готовя материал, мне самой не приходило в голову спросить о маме - все же уже взрослые люди. Но каким-то естественным образом мама всплыла в рассказах обеих девушек...

Одна из героинь очень долго не признавалась маме, ведь ей на момент операции было всего 23, а мама - очень консервативных взглядов и к тому же сама с четвертым размером.

Она никак не могла понять дочь и разделить с ней ее комплексы. Лишь однажды женщина заметила, что грудь у дочери стала как будто больше, на что та парировала, что просто лифчик такой надела.

С годами маме девушка призналась, а вот ее отец, похоже, и по сей день ничего не понял.

Вторая героиня тоже не посвящала маму в свои дела и только спустя года три, когда речь зашла об операциях как таковых, призналась в том, что сделала, а потому не понаслышке знает, о чем говорит. Мама была удивлена, поскольку видела дочь в купальнике и "никакого подвоха" не заметила.

Почему именно этот врач?

​В Латвии с десяток врачей, к которым выстраиваются в очередь, поэтому интересно, по какому принципу девушки выбрали своего специалиста.

Одна из них сделала операцию у Гилиса - одного из самых именитых пластических хирургов Латвии. Почему? Потому что был предыдущий положительный опыт у знакомых, и именно он предложил ту форму и решение, которые показались наиболее подходящими и самой девушке. К слову, она выбирала из двух врачей.

Другая наша героиня побывала на консультациях аж у шести (!) хирургов и остановилась на докторе Крауклисе.

Он несильно разрекламирован в Сети, но стал единственным, который смог дать гарантию, что через 10 дней девушка сможет выйти на работу.

Во всяком случае он приложил максимум усилий еще на этапе подготовки к операции для того, чтобы было именно так. По результатам анализам доктор сказал, что девушке надо решить, чтобы ускорить восстановительный процесс.