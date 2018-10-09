Призовой фонд чековой лотереи будет увеличен

В первом чтении в Сейме был одобрен законопроект, предусматривавший проведение еженедельных и ежемесячных чековых лотерей. Во время еженедельной лотереи планировалось разыгрывать 10 денежных призов по 200 евро каждый, во время ежемесячной - один денежный приз стоимостью 3000 евро.

Согласно одобренной комиссией ко второму чтению редакции законопроекта еженедельные лотереи не предусмотрены, а в ежемесячной лотерее будут разыгрываться один денежный приз стоимостью 10 тыс. евро, три приза на сумму 5000 евро и 50 призов по 100 евро.

Вводится также новая чековая лотерея - годовая, в которой будут участвовать 10 зарегистрированных для ежемесячной лотереи чеков, не выигравших в соответствующей месячной денежной лотерее. В ходе годовой лотереи будет разыгрываться один денежный приз в размере 20 тыс. евро, четыре приза по 10 тыс. евро и пять - по 2000 евро.

Предусмотренное отрицательное влияние этих изменений на госбюджет 2019 года составит дополнительно 211 493 евро.

В 2020 году планируется организовать годовой розыгрыш за чеки, выданные в период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. В ней будут разыгрываться один приз размером 10 тыс. евро, четыре по 5000 евро и пять по 1000 евро.

Планируется, что первая чековая лотерея состоится не позднее июля 2019 года. Предполагается, что налоговые поступления благодаря лотерее возрастут на 3 млн евро в год. В лотерее будут участвовать чеки на сумму более 5 евро без НДС.

Чеки будут регистрироваться для участия в лотерее на ее интернет-портале. Организатором лотереи будет Служба госдоходов. Победители лотереи будут определяться генератором случайных чисел.